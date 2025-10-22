Landvolk Finningen: „Gemeinde mit kulturellen und spirituellen Angeboten bereichert“

Die Ortsgruppe Finningen der Katholischen Landvolk-Bewegung feiert am Sonntag, 26. Oktober, ihr 50-jähriges Bestehen. Wir sprachen darüber mit dem Leitungsteam Gisela Heim, Annemarie Oblinger und Gertrud Hohenstatter.

Was ist die Katholische Landvolk-Bewegung (KLB)?

Sie ist eigenen Angaben zufolge eine Bildungs- und Aktionsgemeinschaft für die Menschen im Ländlichen Raum und setzt sich für deren religiöse, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Belange ein. Die KLB wirbt im Geiste des Evangeliums für eine lebendige Kirche.

Wie kam es zur Gründung der Finninger KLB-Ortsgruppe?

Wie Gisela Heim mitteilt, wurde der Verband 1975 von Monsignore Gottfried Fellner gegründet. Der spätere Dillinger Stadtpfarrer, Regionaldekan und Kurator der Wieskirche hatte damals als junger Pfarrer die Pfarrei in Finningen übernommen. „Es war der Beginn einer lebendigen Gemeinschaft, die die Gemeinde mit kulturellen und spirituellen Angeboten bereichert“, erläutert Heim.

Wo engagiert sich die Finniger Landvolk-Bewegung?

Die Finniniger KLB engagiert sich seit 50 Jahren bei der Gestaltung der kirchlichen Angebote im Ort, besonders zum Erntedankfest, teilt Gertrud Hohenstatter mit. Höhepunkte im Jahr seien die Feier einer Maiandacht an der Lourdesgrotte Finningen sowie das jährliche weihnachtliche Singen mit dem Landvolkchor und der Stubenmusik.

Icon vergrößern Das KLB-Leitungsteam der Finninger Ortsgruppe: (von links) Gertrud Hohenstatter, Annemarie Oblinger und Gisela Heim. Foto: Paul Heim Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das KLB-Leitungsteam der Finninger Ortsgruppe: (von links) Gertrud Hohenstatter, Annemarie Oblinger und Gisela Heim. Foto: Paul Heim

Bringt sich die KLB Finningen auch karitativ ein?

Mit den Einnahmen aus den verschiedenen Aktionen zur Adventszeit oder festlichen Anlässen werden Menschen unterstützt, die Hilfe brauchen – sei es durch Krankheit, Armut oder Naturkatastrophen im regionalen Bereich und darüber hinaus. „Wir engagieren uns auch für Projekte in der Pfarrgemeinde“, erläutert Annemarie Oblinger.

Was ist speziell in diesem Jahr geplant?

Das Motto der Katholischen Landvolkbewegung, so Oblinger, lautet in diesem Jahr „Zusammen.Halt!“ Dies sei ein starkes Zeichen für gegenseitige Unterstützung und mutiges Miteinander. Gerade in einer Zeit voller Unsicherheiten sei es gut, gemeinsam anzupacken und Hoffnung zu schenken.

Was für ein Programm gibt es an diesem Festsonntag in Finningen?

Der Festgottesdienst mit Monsignore Gottfried Fellner sowie Stadtpfarrer Daniel Ertl und Pfarrer Donatus Uzoagwa beginnt am Sonntag, 26. Oktober, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Unterfinningen. Es singt der Landvolkchor. Ein Jubiläumsabend schließt sich um 19.30 Uhr im Gasthof Schlössle mit Uwe Rachuth und seinen Musikanten an. (mit AZ)