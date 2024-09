Acht Teams, sechs Aufgaben und jede Menge Spaß: Das Spiel ohne Grenzen in Lauingen

Vor 23 Jahren boxte Stefan Raab das erste Mal im gegen Regina Halmich. Nach 2007 folgt nun, 14 Jahre später, das dritte Aufeinandertreffen. Doch nicht nur diese Granden des deutschen Fernsehens sind am Wochenende zurück, auch das Spiel ohne Grenzen feiert in Lauingen sein Comeback. Vor 55 Jahren wurde der Marktplatz mit Tribünen umgeben, tausende Menschen waren vor Ort dabei, Millionen sahen im Fernsehen bei diesem internationalen Wettkampf zu. Am Samstag fand jetzt die von der Stadt Lauingen initiierte Neuauflage statt.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis