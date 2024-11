Adventszauber im Lauinger E-Park findet dieses Jahr nicht statt

Der Adventszauber im E-Park in Lauingen lockte in den vergangenen Jahren mit seinen Buden und einer Feuershow, mit Alpakas und Dampffahrzeugen. In diesem Jahr wird der privat veranstaltete Weihnachtsmarkt am Wasserturm allerdings nicht stattfinden. Fälschlicherweise hatte unsere Redaktion in einer großen Christkindlesmarkt-Übersicht für den Landkreis Dillingen und in einer Abstimmung über den schönsten Basar darüber berichtet, dass der Adventszauber vom 20. bis 22. Dezember veranstaltet wird.

Adventszauber Lauingen findet voraussichtlicht 2025 wieder statt

Hintergrund unserer Berichterstattung war, dass der Markt im E-Park auf diversen Internetseiten und in Veranstaltungskalendern für 2024 angekündigt ist. Wie der Termin dort gelandet sein kann, können sich Andreas und Carmen Krug von KM1 beziehungsweise dem E-Park, die den Adventszauber veranstalten, nicht erklären.

„Wir haben im Jahr 2024 aus privaten Gründen keine Märkte angesetzt – so auch keinen Weihnachtsmarkt“, so Carmen Krug. Andreas Krug ergänzt, dass Aus- und Umbauarbeiten und „Terminkonflikte“ dahintersteckten. Zudem bestehe der Gedanke, den Adventszauber künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus zu veranstalten, denn mit der Organisation sei ein „Riesenaufwand“ verbunden. Demnach ist vorgesehen, dass der Markt am Wasserturm im nächsten Jahr wieder stattfindet.