Das erste Betreute Wohnen im Landkreis Dillingen feiert Jubiläum

25 Jahre gibt es das Betreute Wohnen am Oberanger in Lauingen bereits. Dass dort schon so lange die verschiedensten Bewohnerinnen und Bewohner leben können, wurde kürzlich mit einem Festakt gefeiert. Als erstes Betreute Wohnen im Landkreis Dillingen wurde das Gebäude damals vom Lauinger Architekten Alfred Hitzler seniorengerecht, barrierefrei und optisch passend in das Stadtbild anstelle der ehemaligen Molkerei eingefügt. In einem informativen, chronologischen Vortrag berichtete der Architekt persönlich über die Entstehung des Hauses.

Viele Freunde und Gäste aus Nah und Fern waren zu der Feierlichkeit gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürgermeisterin Katja Müller und der Stellvertreter des Landrates Joachim Hien überbrachten die Glückwünsche der Stadt und des Landkreises. Der damalige Bürgermeister der Herzogstadt Georg Barfuß zählte ebenfalls zu den Ehrengästen. Auch er berichtete über die Zeit der Planungsphase und Umsetzung. Die ökumenische Sozialstation Dillingen mit ihren Mitarbeitern waren ebenfalls zur Feierstunde gekommen. Seit Eröffnung des Hauses im Jahr 1999 werden die Bewohner zuverlässig von ihr betreut.

650 Euro kommen für die Kartei der Not zusammen

Doris Rauscher, Geschäftsführerin der gleichnamigen Hausverwaltung, die sich um das Gebäude kümmert, begrüßte die Gäste und Bewohner des Hauses beim Festakt. Die musikalische Umrahmung des Nachmittags übernahmen die Lauinger „Donauperlen“ (Walter Manz mit Akkordeon und Stephan Krug mit Kontrabass). Mit schwäbischen Geschichten und Anekdoten sorgte Walter Manz für gute Unterhaltung. Außerdem spielte später Josef Hördegen mit seiner Drehorgel auf.

Der Erlös aus Kaffee und Kuchen, Abendessen sowie einer Tombola kommt der Kartei der Not zugute. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Insgesamt ist ein Betrag von 650 Euro zusammengekommen. (AZ)