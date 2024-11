Das Wirtshaus Becher in Lauingen läuft zum Start fast über

Schon 20 Minuten vor dem offiziellen Start stehen draußen unterm Schimmelturm die Leute und machen Fotos. Drinnen ist zu dem Zeitpunkt fast jeder Platz besetzt. Die wenigen, die übrig sind, werden es gleich sein. Eine Frau, die vor dem Wirtshaus Becher am Lauinger Marktplatz steht, wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Sie meint: „Endlich mal wieder eine Bereicherung für Lauingen.“ Einen Platz wird sie im neuen Wirtshaus in der Stadtmitte an diesem Nachmittag zwar nicht mehr ergattern. Aber, das steht fest, sie werde wiederkommen.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis