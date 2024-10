Der Lauinger Winzerverein rettet seinen Weinberg

Die Weinlese war in diesem Jahr gut. „Überdurchschnittlich gut“, beschreibt es Gerlinde Bolsinger sogar. Sie steht unterhalb eines Weinbergs, nicht etwa in Franken oder Württemberg. Sondern in Lauingen. Denn was viele gar nicht wissen: Hier am Hang oberhalb des Rosenmühlwegs wachsen Trauben, aus denen der 1. Lauinger Winzerverein jedes Jahr eine Besonderheit macht: das Lauinger Schlitzohr.

