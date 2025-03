Die „Show for Charity“ der Laudonia reißt die Besucher in Lauingen mit

Wer vom Fasching noch nicht genug hat, kann sich Samstagabend bei der Laudonia eine Extraportion abholen. Es ist die vierte „Show for Charity“, die mehr als 450 Menschen in die Stadthalle lockt. Sie bekommen eine Gala geboten, die ihresgleichen sucht: spektakulären Showtanz, atemberaubende Artistik und choreografisch ausgefeilte Geschichten, bei denen, wie wohltuend in diesen turbulenten Zeiten, am Ende das Gute siegt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind von Beginn an begeistert. „Was für eine mega Show ist denn das“, schwärmt die Lauingerin Brigitte Daumann bereits in der Pause.

Souverän und charmant durch den Abend führt Laudonen-Präsident Fabian Löhrer. Für die Lauinger Faschingsgesellschaft mit ihren mehr als 400 Aktiven sei es klar gewesen, dass bei der vierten Show for Charity erneut die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt werden soll. Löhrer freut sich über die großartige Publikums-Resonanz und zeigt sich dankbar für den Beitrag der etwa 250 Aktiven zu der Benefizveranstaltung. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankt der Laudonia für ihren Einsatz. Das Leserhilfswerk habe so bereits Spenden in Höhe von 10.000 Euro bekommen. Seit mittlerweile 60 Jahren helfe die Kartei Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. „Sie bekommen heute nicht nur eine grandiose Show und einen Faschings-Nachschlag geboten, sondern tun auch Gutes“, dankt Veh den so zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besuchern.

Einen phänomenalen Start in das mitreißende Programm liefert die 36-köpfige Truppe Dance Passion aus Ingolstadt. Sie erzählt packend die Geschichte von Robin Hood – mit Happy End. Löhrer kommentiert mit einem Lächeln: „Von den Reichen nehmen und den Armen geben, das passt zu diesem Abend.“ Monique Schröder, ausgebildet an der Artistenschule in Berlin, zeigt, was sich mit einem Gymnastikball alles anstellen lässt. Das Publikum staunt über die Beweglichkeit der Artistin. Show-Akrobatik der Extraklasse bietet auch die Gruppe „New Dimension“ aus Velden, die in früheren Jahren wiederholt in Lauingen zu sehen war. Die Hebefiguren sind atemberaubend, das Thema „schwarzer und weißer Schwan“ inspirierend.

Icon Vergrößern Die Gesetze der Schwerkraft scheint Artistin Joana auszuhebeln. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Die Gesetze der Schwerkraft scheint Artistin Joana auszuhebeln. Foto: Harald Paul

Weiter geht'‘ mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung: Lisa, Mariana und Karla vom Sportwerk Giengen zeigen elegante rhythmische Sportgymnastik mit Ball, Seil, Reifen und Band. Viel Beifall erhalten auch die Showtänzerinnen und Showtänzer der Bachtalia für ihre „Herzensreise“. Die Gesetze der Schwerkraft scheint Artistin Joana Lokaichuk auszuhebeln. Die international gefragte Künstlerin präsentiert atemberaubende Handstand-Figuren auf einer sich drehenden Stahl-Glas-Konstruktion. Richtig abgefeiert wird von der applaudierenden Menge der Laudonia-Nachwuchs: Die Teens4Motion erzählen bei „Cinderella 2.0“ mit viel Glitzer und Humor ihr ganz eigenes Märchen. Tänzer Tim feiert an diesem Samstag seinen 17. Geburtstag und bekommt vom Publikum ein „Happy Birthday“ gesungen.

Nach der Pause bieten die Energiebündel der „Flying Narrows“ der Höchstädter Schlossfinken spektakuläre Sprünge und Überschläge am laufenden Band. Die Showtänzer „Hot Mess“ aus Hofherrnweiler präsentieren sich im Joker-Outfit mit einer klasse Show „Zwischen Liebe und Zerstörung“. Ebenfalls Stammgäste der Laudonia sind die „Members of Dance“. Die Truppe aus Grüntegernbach verbinde „eine wunderbare Freundschaft mit der Laudonia“, wie Löhrer bestätigt.

Icon Vergrößern Führte souverän durch den Abend: Laudonen-Präsident Fabian Löhrer. Foto: Harald Löhrer Icon Schließen Schließen Führte souverän durch den Abend: Laudonen-Präsident Fabian Löhrer. Foto: Harald Löhrer

Die Lauinger Faschingsgesellschaft trägt selbst maßgeblichen Anteil an der mitreißenden Show. „Time out – Raus aus dem Alltag“ lautet die Devise der Lauinger Showtanzgruppe, die mit frenetischem Beifall gefeiert wird. Ein fulminates Finale des kurzweiligen Abends bietet die Gruppe „Tanz-Glanz“ aus Buxheim. Hier ist der Name Programm. 42 Tänzerinnen und Tänzer liefern wie alle Beteiligten Hebefiguren, waghalsige Sprünge und eine Freude am Auftritt, die man den Mädels und Jungs vom Anfang bis zum Ende der Nummer ansehen kann.

„Ein wunderbarer Abend“ in Lauingen

Monika Rommel zählt zu den Gästen, die restlos begeistert nach Hause gehen. „Wo kriegt man so viele außergewöhnliche Künstler und Gruppen auf einmal geboten?“, fragt die Lauingerin. Da müsse man sonst schon in eine Großstadt fahren. „Respekt vor diesen gebotenen Leistungen“, sagt Rommel. Glücklich ist auch Ute Hensel, die inzwischen in Radebeul bei Dresden wohnt. Sie ist eigens angereist, um ihre Enkelinnen bei der Laudonia tanzen zu sehen. Die Show for Charity habe ihr gefallen. Hensel sagt: „Das war ein wunderbarer Abend.“