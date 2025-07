„Beim City-Fest in Lauingen ist für jeden Wunsch etwas dabei“

Am Wochenende ist in Lauingen feiern angesagt. Der Faschingsverein Laudonia veranstaltet erneut das dreitägige City-Fest mitten in der Stadt. Verschiedene Bands und Musikvereine, Essensstände und kühle Getränke verwandeln den Marktplatz vom 4. bis 6. Juli in eine Partylocation. „Mit dem Rathaus und Schimmelturm im Hintergrund ist das City-Fest in Lauingen eine optisch einmalige Geschichte im Landkreis“, sagt der Vorsitzende der Laudonia, Fabian Löhrer. Von klassischer Blasmusik, über Rock, hin zur Partyband - das City-Fest biete dauerhafte musikalische Unterhaltung. Und auch kulinarisch ist für jeden etwas dabei, informiert Fabian Löhrer. Das Angebot reicht von traditioneller deutscher Hausmannskost bis zu Thai-Gerichten. Für Naschkatzen gibt es in diesem Jahr einen neuen Stand. Dieser bietet Kaiserschmarrn und Apfelküchle an.

Das ist das Programm fürs Festwochenende

Los geht das Festwochenende am Freitag um 18 Uhr mit dem Bürgerwehr-Spielmannszug und dem Bieranstich. Es folgen traditionell die Sudhausmusikanten und die Rockband Wanted Live. Am Samstag steht ab 18 Uhr die Blaskapelle Gundremmingen auf der Bühne. Danach sorgt die Allgäuer Band The Mercuries für Partystimmung. Bereits um 12 Uhr geht es am Sonntag weiter mit der Fanfare Brass Band und Mittagstisch. Am Nachmittag gibt es ein Programm für die kleinsten Gäste mit Ballonkünstler, Spielstraße und Kinderschminken. Außerdem spielen der Musikverein Frauenriedhausen und der Musikverein Haunsheim. Beendet wird das dreitägige City-Fest mit einem Zapfenstreich erneut mit dem Bürgerwehr-Spielmannszug.

„Wenn man dem Wetterbericht glauben kann, soll es am Wochenende sehr schön werden“, so Löhrer. In vergangenen Jahren sei es teilweise so heiß gewesen, dass man sich auf dem Marktplatz nicht mehr richtig aufhalten konnte. Die angesagten 24 bis 27 Grad sind also eine „Idealtemperatur“. Trotzdem ist die Festlocation auch in diesem Jahr wieder von zwei Zelten überdacht. „Man kann sich in der Sonne oder im Schatten aufhalten“, sagt Löhrer. „Beim City-Fest ist für jeden Wunsch was dabei.“ Der Vorsitzende rechnet mit einem „großen Kommen und Gehen“. Die Veranstalter haben an Gewohntem und Erfolgreichen festgehalten, sagt er. „Was sich bewährt, bleibt.“

Dieser Bereich ist für die Veranstaltung abgesperrt

Für die Veranstaltung wird ab Donnerstag der Bereich rund um den Marktplatz und Schimmelturm einschließlich der Albertusstraße und Imhofstraße abgesperrt, informiert die Stadt Lauingen. Außerdem sind die Brüderstraße bis zur Einmündung Oberanger beziehungsweise Parkplatz Cap-Markt und die Herzog-Georg-Straße von der Einmündung Geiselinastraße bis zur Rosenstraße nicht befahrbar. Die Sperrungen werden im Laufe des Montags aufgehoben, sobald die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. Die Stadt weist darauf hin, Fahrzeuge, die am Mittwoch noch im betroffenen Bereich geparkt sind, bis Donnerstagfrüh zu entfernen.