Parkfest, City-Fest, Messe: Das steht 2025 in Lauingen alles an

Hofball, Skiball, Hexentanz: Lauingen und der ganze Landkreis Dillingen sind noch mitten im Faschingsfieber. Doch auch nach der närrischen Zeit ist in der Herzogstadt einiges geboten – in diesem Jahr sogar besonders viel. Das Jahr 2025 verspricht einige Höhepunkte. Manche Veranstaltungen kehren aus einer längeren Pause zurück. Wir haben die größten und wichtigsten Termine zusammengetragen, die gesamte Liste ist natürlich länger.

Show for Charity: Auch wenn das offizielle Faschingsende bereits Anfang März ist, will es die Laudonia am Samstag, 15. März, noch einmal wissen. Tanz- und Akrobatikgruppen aus nah und fern werden in der Stadthalle für Entertainment auf hohem Niveau sorgen. Bereits zum vierten Mal findet die Show for Charity heuer statt, auch in diesem Jahr unterstützt die Laudonia mit der Veranstaltung das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Das Geld kommt zu 100 Prozent Menschen in Not zugute.

Osternest: Es gehört seit Jahren dazu und lockt jedes Frühjahr Besucher und Touristen: Das weltgrößte Osternest auf dem Lauinger Marktplatz, das der Kulturring organisiert, besteht aus fünf riesigen und 75.000 kleinen Ostereiern. Die offizielle Eröffnung ist für Samstag, 12. April, geplant. Danach wird es für einige Zeit dort zu sehen sein.

Lauinger Messe: 2025 ist es wieder so weit – die Lauinger Messe findet statt. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, lädt die Lauinger Wirtschaftsinitiative zur großen Schau in die Stadthalle, die alle zwei Jahre stattfindet. Vorsitzender Alois Jäger verspricht heuer sogar eine größere Ausstellungsfläche als beim vergangenen Mal, der Messebereich wird sich über den Vorplatz sowie die Stadthalle erstrecken, außerdem gibt es einen Ausstellungsbereich vor und in der Grundschule, wo es Fachvorträge zu hören geben wird. Besonderes Augenmerk wollen die Veranstalter in diesem Jahr auf Familien und Kinder legen.

Einen voll besetzten Marktplatz darf man beim City-Fest der Laudonia erwarten. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Vatertagsfest: Vatertagsfeste gibt es viele in der Region, wenige aber locken so viele Gäste wie das des Fördervereins des Bürgerwehr-Spielmannszugs. Am Probenheim in der Alois-Moser-Straße sorgen am 29. Mai der Spielmannszug und die Sudhausmusikanten für ordentlich Stimmung.

Diese Veranstaltungen bringt der Sommer in Lauingen

Triathlon: Die erste Großveranstaltung des Sommers wird wohl der VR-Triathlon werden. Musste er im vergangenen Jahr noch wegen der Hochwasserkatastrophe auf Ende Juli verschoben werden, hoffen die Veranstalter in diesem Jahr wieder auf Juni: Am Wochenende des 14. und 15. Juni soll das Sportevent wieder mit hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. An diesem Wochenende beginnt außerdem Aktion Stadtradeln.

Insgesamt 652 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen im vergangenen Jahr beim VR-Triathlon an den Start. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Parkfest: Nur zwei Wochen später, Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, lädt die Stadtkapelle erneut zum Parkfest in den Luitpoldhain. Besucherinnen und Besucher dürfen das bewährte Programm erwarten: Am Samstag findet der Festumzug statt. Als Gastkapelle wird in diesem Jahr der Musikverein Wittislingen gemeinsam mit der Stadtkapelle auf der Bühne stehen. Am Sonntag gibt es wieder ein großes Kinderprogramm.

City-Fest: In der Woche danach wird direkt weitergefeiert, diesmal nicht an der Donau, sondern auf dem Marktplatz. Denn vom Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, organisiert die Laudonia wieder ihr City-Fest.

Auch die Musiknacht soll wieder stattfinden

Musiknacht: Nach der Pause im vergangenen Jahr wird es 2025 wieder eine Musiknacht in Lauingen geben. Die Wirtschaftsinitiative als Organisator veranstaltet die Nacht mit Bands, DJs und Kapellen, die in der Innenstadt verteilt auftreten, jetzt im zweijährigen Rhythmus. LWI-Vorsitzender Jäger spricht von etwa zehn Lokalitäten. Einen festen Termin gibt es noch nicht. Geplant ist der Frühherbst.

Leonhardiritt: Am Sonntag, 9. November, darf man wieder Reiterinnen und Reiter sowie hübsch geschmückte Kutschen in der Innenstadt erwarten. Denn dann ist wieder der traditionelle Leonhardiritt geplant.