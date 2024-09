Unsere Leser blicken hinter die Kulissen von Deutz-Fahr in Lauingen

Unerwartet ruhig ist es im Deutz-Fahr Land. Obwohl hier heute 30 Traktoren vom Band laufen und überall getüftelt wird, gibt es kaum Lärm. Nur das Surren eines Schlagschraubers ist ab und an zu hören. Gleichzeitig werden hier unwahrscheinlich komplexe Fahrzeuge zusammengebaut, verschraubt, verkabelt und aufwendig geprüft. „Das kann man sich von draußen gar nicht so vorstellen“, sagt Elvira Kuchenbaur. Die Eppisburgerin hat eigentlich keinen Bezug zu Traktoren, geschweige zur Landwirtschaft. Aber: „Deutz-Fahr ist eine riesen Firma in der Region.“ Deshalb habe sie das Werk von innen sehen wollen. Da kam unsere Aktion „Hidden Champions“ wie gerufen, bei der die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung Einblick in verschiedene Unternehmen in der Region geben. Diesmal ging es nach Lauingen, zum deutschen Sitz von Same Deutz-Fahr, wo die ganz großen Traktoren herkommen.

Jonathan Mayer