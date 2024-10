Veitriedhausen feiert seine renovierte Kirche mit Bischof Meier

Der Kupferglanz der erneuerten Zwiebelturmkuppel von St. Vitus war Bischof Dr. Bertram Meier schon ins Auge gefallen, als er sich am Samstagabend Veitriedhausen näherte. In dem nicht minder strahlenden Gotteshaus erwartete ihn eine festlich gestimmte Gemeinde mit ihrem Pfarrer Raffaele De Blasi zur Eucharistie und zur Danksagung für die glücklich abgeschlossene Kirchenrenovierung. Zwei Schulkinder begrüßten ihn mit Blumen und wohlgesetzten Versen, eine Bläsergruppe der Lauinger Stadtkapelle und Michael Finck an der Orgel mit prachtvollen Klängen, die sich dann auch über die Messfeier hin fortsetzten, vereint mit dem Volksgesang.

Hermann Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bischof Bertram Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Veitriedhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis