Veitriedhauser kehren in ihre Kirche zurück

Kirchpfleger Maximilian Baur aus Veitriedhausen ist sichtlich erleichtert. „Nach mehr als einem Jahr kehren wir jetzt in unsere Kirche zurück“, sagt der 47-jährige Ingenieur. Er engagiert sich seit 24 Jahren als Kirchenpfleger in der katholischen Pfarrei im Lauinger Stadtteil. Wegen der Sanierung konnten die Gläubigen die Pfarrkirche St. Vitus in den vergangenen Monaten nicht nutzen. Die Pfarrgemeinde feierte im Vereinsheim heilige Messen. Am Samstag kehrt nun ein Stück Normalität zurück. Nach der Sanierung kommt jetzt Bischof Bertram Meier zur Wiedereröffnung der Kirche. Der Pontifikalgottesdienst beginnt um 18 Uhr im runderneuerten Gotteshaus.

