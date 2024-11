Zu Weihnachten Gutes tun: In Lauingen gibt es wieder Wichteltickets

Ab sofort gibt es wieder Wichteltickets vom Lauinger Weihnachtsbaum. Zu finden ist der festlich geschmückte Baum im Foyer des Lauinger Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten sowie während der Lauinger City-Weihnacht am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember. Zum inzwischen vierten Mal findet die Wichtelticket-Aktion statt, organisiert von Lauingens Stadträtin und Sozialreferentin Ursula Kigele (SPD). Die Initiative wurde von ihr ergriffen, nachdem das Quartiersbüro „Soziale Stadt“, welches die Aktion in den letzten drei Jahren durchgeführt hatte, erst ab 2025 wieder besetzt sein wird.

„Die Vorweihnachtszeit ist eine Gelegenheit, Kinder aus finanziell nicht so gut gestellten Familien ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Ursula Kigele. 60 Wichteltickets schmücken den Baum, darin befinden sich die Wünsche von Lauinger Kindern im Wert von maximal 30 Euro. Ist das Wichtelticket gepflückt und der Kinderwunsch erfüllt, geht das Geschenk weihnachtlich verpackt und mit einer Ticketnummer versehen bis spätestens Freitag, 6. Dezember, in das Lauinger Bürgerbüro.

Einige Tage später findet die Verteilaktion der Präsente statt. „Die Aktion ist komplett anonym und ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und Miteinander“, so die Sozialreferentin. Das bedeutet: keine Nennung der Wichtel, die wiederum nur die Vornamen ihrer beschenkten Kinder und die jeweilige Geschenknummer kennen. Bürgermeisterin Katja Müller bedankte sich herzlich bei Ursula Kigele, die – unterstützt von Stadträtin Ulrike Egger (Grüne) und von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – mit dieser Aktion auch heuer wieder für strahlende Kinderaugen sorgt. (AZ)