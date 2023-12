Wichtelticket: Zu einem Leben in Würde gehört auch das Schöne und Gute

Plus Im Rahmen der Aktion werden bedürftige Kinder beschenkt. Die, die ein Geschenk gekauft haben, verdienen Respekt. Doch die große Zahl bedürftiger Kinder gibt Anlass zur Sorge.

Mit dem Lauinger Wichtelticket haben auch heuer wieder um die 100 Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien einen Weihnachtswunsch erfüllt bekommen. Das Einkommen dieser Familien reicht in der Regel nicht aus, um den Jungen und Mädchen Dinge zu kaufen, die über das Notwendigste hinausgehen.

Es ist schön, dass sich die Kinder und Jugendlichen zumindest in der Weihnachtszeit über ein Geschenk freuen können. Zu einem Leben in Würde gehört – in einem gewissen Rahmen – auch das Schöne und Gute, nicht nur ein Dach über den Kopf und ein voller Magen. Besonders zu würdigen sind die Spenderinnen und Spender, die sich auch heuer wieder bereit erklärt haben, eines der Wichteltickets zu übernehmen und einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.

