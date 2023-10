Außergewöhnliches Projekt in altem Bauernhof: Familie Schön zeigt ihre Baustelle

Von Philipp Nazareth - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Thoma-Haus, Wasseraufbereitung und viel Holz: Hunderte Besucher interessieren sich am Wochenende für die "Naturhof"-Baustelle von Familie Schön in Lutzingen.

Schon um 11 Uhr vormittags drücken sich so viele Besucherinnen und Besucher durch die Baustelle von Familie Schön, dass man vor den engen Treppen immer wieder warten muss, bis man ein Stockwerk höher gehen kann. Überall riecht es angenehm nach Holz, nur in der zukünftigen Gesundheitspraxis von Bauherrin Sonja Schön wehen auch andere Duftstoffe durch den Raum. Mehr als 300 Leute kommen schon am Samstag auf den "Naturhof" in Lutzingen, um sich beim Tag der offenen Baustelle über die neuesten Trends in der Branche zu informieren. Am Sonntagvormittag sieht es so aus, als ob am zweiten Tag noch mehr Menschen kommen: "Wahrscheinlich werden es doppelt so viele", sagt der Bauherr mit einem stolzen Leuchten in seinen Augen. Der Andrang sei "einfach nur brutal".

Unter den Besucherinnen und Besuchern sind zum Beispiel Sebastian Häusler und Helena Wagner aus Finningen. Das Paar schlendert am Sonntag durch die Baustelle und informiert sich an den Ständen der Ausstellerinnen und Aussteller. "Wir wollten einfach mal schauen, was man aus alten Gebäuden machen kann", sagt der 29-jährige Häusler. Bei ihm zu Hause gebe es auch einen alten Bestand, den man umbauen könnte. Soweit sei es zwar noch nicht, aber man könne sich ja mal informieren. Auch seine Freundin Helena zeigt sich interessiert: "Das ist mal was anderes", sagt die 24-Jährige und schaut zu den Holzbalken über ihr.

