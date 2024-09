Der Aufsteiger aus Lutzingen und Unterliezheim ist angekommen

Den 15. Juni dieses Jahres wird Thomas Schwair so schnell nicht vergessen: An jenem Samstag spielte seine Mannschaft von der SG Lutzingen/Unterliezheim auf der Sportanlage in Mönchsdeggingen als Vizemeister der A-Klasse West 3 gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse Nord, den SV Wechingen. 3:1 stand es nach packenden 90 Minuten für sein Team – der Aufstiegstraum der SG wurde Wirklichkeit. Was danach folgte, war ein kleiner Feiermarathon für die Spielgemeinschaft, die gerade einmal ein Jahr Bestand hatte.

Auf dem Lutzinger Rathaus-Balkon gejubelt

Nach der Rückkehr aus Mönchsdeggingen feierten Mannschaft und Fans den Kreisklassen-Aufstieg auf dem kleinen Rathaus-Balkon in Lutzingen, danach ging es weiter zu einer ersten Party nach Unterliezheim. Die Krönung der Feierlichkeiten erfolgt dann am Tag nach mit einem Bulldog-Korso durch die beiden Aufstiegsorte Lutzingen und Unterliezheim, schwärmt SG-Sportleiter Thomas Schwair noch heute von diesem „wunderbaren Sonntag“. Mitten drin bei den Festivitäten war Erfolgstrainer Martin Mayrle, für den der Sprung in die Kreisklasse das perfekte Abschiedsgeschenk seiner dreijährigen Tätigkeit in Lutzingen war. „Er hat aus privaten Gründen aufgehört“, so Schwair über den 38-Jährigen, der in Pfaffenhofen wohnt, im „trainerlosen Ruhestand“ aber weiterhin die Spiele seiner Ex-Mannschaft verfolgt. „Er ist als Zuschauer fast immer dabei“, freut sich Schwair, dass der gute Draht zum Ex-Coach nicht abgerissen ist.

Mayrles Nachfolger als Trainer bei der SG wurde ein Mann, der sich im Landkreis-Fußball bestens auskenne und wisse, wie man mit Spielern, Fans und Verantwortlichen eines kleinen Dorfvereins umzugehen hat, lobt der Sportleiter der SG das Wirken von Bernd Lipp. Der 46-Jährige war unter anderem als Trainer beim SV Holzheim, GW Baiershofen und Villenbach tätig und bringe eine Menge Erfahrung mit nach Lutzingen und Unterliezheim. „Er passt menschlich voll und ganz zu uns“, betont Thomas Schwair. Mit Bernd Lipp möchte sich die SG in der Kreisklasse Nord II in den kommenden Jahren etablieren. Ein Saisonziel im ersten Jahr nach dem Aufstieg gibt es bei der Spielgemeinschaft aber nicht. „Wir haben so eines auch im vergangenen Jahr nicht ausgesprochen und sind damit sehr gut gefahren“, lacht Schwair.

Angreifer Mantai fällt verletzt aus

Wobei der 41-Jährige, der als Bankkaufmann in Donauwörth arbeitet, in erster Linie den Wunsch hat, mit seinem Team nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Zumindest der Klassenerhalt soll im ersten Jahr in der höheren Spielklasse herausspringen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus bisher sechs Begegnungen ist die SG ordentlich gestartet, die Mannschaft sei in der neuen Umgebung angekommen. Allerdings musste sie einen ersten kleinen Wermutstropfen schlucken: Angreifer Denis Mantai zog sich am dritten Spieltag einen Kreuzbandriss zu und fällt wohl für den Rest der Saison aus. Da auch noch zwei bis drei andere Spieler derzeit angeschlagen und verletzt sind, müsse die Mannschaft noch enger zusammenrücken. Die Kameradschaft innerhalb der Truppe sei seit Gründung der Spielgemeinschaft vor gut 15 Monaten überragend, freut sich Schwair. Auch auf Funktionsebene arbeite man seit Gründung der SG bestens zusammen. Unterstützung erhält Schwair von Lutzinger Seite dabei von Roman Wagner, seitens des SC Unterliezheim bringen sich Bernhard Knötzinger und Benedikt Herian mit ein.

Geeinigt haben sich die Verantwortlichen beider Klubs, dass diese Saison die Hinrunden-Heimspiele in Lutzingen ausgetragen werden, ehe dann im kommenden Frühjahr auf der Sportanlage in Unterliezheim gespielt wird. Am kommenden Sonntag muss die SG jedoch reisen: Es geht zum Spitzenreiter BC Schretzheim, wo der Aufsteiger als krasser Außenseiter ins Spiel geht. Da macht sich auch Thomas Schwair nichts vor. Die wichtigen Begegnungen für sein Team folgen danach. Unter anderem gehe es da gegen Donaualtheim, Binswangen und den FC PUZ.