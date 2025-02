Medlingens Bürgermeister Stefan Taglang hört 2026 auf

Medlingens Bürgermeister Stefan Taglang möchte sich nach fast 24 Jahren im Amt nicht mehr aufstellen lassen. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend hat er laut Pressemitteilung verkündet, dass er bei der Kommunalwahl im März 2026 nicht mehr als Bürgermeister-Kandidat antreten werde. „Als ich Anfang 2002 zum Ersten Bürgermeister der Gemeinde Medlingen gewählt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass ich, falls ich 2008 nochmals gewählt werde, das Bürgermeister-Amt mindestens 12 Jahre ausüben werde“, führte er vor dem Gremium aus, „damals war ich mit 36 Jahren einer der jüngsten Bürgermeister, heute einer der dienstältesten im Landkreis Dillingen“. Es sei jedoch an der Zeit für einen Wechsel, denn Taglang möchte die Tagesrandstunden künftig anders nutzen als bisher und „einige Dinge machen, die ich seit vielen Jahren nicht machen konnte und die seit vielen Jahren überfällig sind“.

Was genau, das kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, erklärt der 59-Jährige auf Nachfrage, aber „mir wird da sicherlich was einfallen“, sagt er überzeugt. Er habe etwa seit Jahren aus Zeitgründen kein ganzes Buch mehr lesen können. Ein weiteres Beispiel: „Heute früh hat mir jemand Karten für das Spiel des FC Heidenheim gegen Kopenhagen angeboten. Das geht aber nicht, da stehen bei mir schon zwei Termine drin.“ Auch der Spagat zwischen dem Bürgermeister-Amt, Familie, Privatleben und Hauptberuf „war und ist für mich und auch für meine Familie nicht ganz einfach, beziehungsweise herausfordernd. Außenstehende können das erfahrungsgemäß schlecht bis gar nicht einschätzen“.

Medlingens Rathauschef Taglang will seine Freizeit anderen Aufgaben widmen

Das werde sich ändern, wenn er nach Feierabend keine Bürgermeisterpflichten mehr wahrnehmen muss. Trotzdem schätzt er, „das wird wohl nicht so einfach für mich“, immerhin war das Amt mehr als zwei Jahrzehnte lang fester Bestandteil seines Lebens. „Das habe ich bewusst gewählt, es war eine tolle Zeit und ich habe es gerne gemacht“, betont er. Auch vor dem Gemeinderat sprach er von einer „spannenden, hochinteressanten und auch fordernden Zeit mit vielen unvergesslichen Momenten, Erlebnissen und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen“, die für ihn damit zu Ende gehen werde.

Stefan Taglang hört als Medlingens Bürgermeister auf. Foto: Benjamin Wilde (Archivbild)

Er dankt in diesem Zusammenhang den Menschen, die mitgearbeitet haben, und resümiert: „Zusammen haben wir in den letzten Jahren für unser Dorf und unsere Heimat viel geschafft, sehr viel erreicht, wir sind noch schuldenfrei und wir haben unser Dorf für die Zukunft richtig gut aufgestellt. Bei den anstehenden Projekten gibt es in den kommenden Monaten noch viel zu tun.“ Dazu gehört etwa das neue Feuerwehrhaus, das die Floriansjünger aus Ober- und Untermedlingen zusammenführen soll. Während der Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat den Planungsauftrag beschlossen. Die Kosten könnten dann abgeschätzt werden, wenn es Angebote gibt. „Schön wäre, wenn dieses Jahr noch der Spatenstich stattfinden würde“, so der Rathauschef. Ob das klappen werde, könne er allerdings nicht abschätzen.

Mehr als ein Jahr vor der Kommunalwahl 2026 haben nun alle Medlinger Wählerlisten Zeit, einen oder mehrere Bürgermeister-Kandidatinnen und -kandidaten zu suchen und vorzuschlagen. Rathauschef Taglang wünscht „allen Medlinger Wählerlisten viel Erfolg bei der Suche nach geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen und bereits heute eine gute Wahl“. Bis dahin werde die Politik im Ort aber „mit Volldampf weitergehen“, verspricht Bürgermeister Taglang. (mit AZ)