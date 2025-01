So will die Metzgerei Schmid aus der Krise kommen

Die Nachricht, dass die Metzgerei Schmid aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten in finanziellen Schwierigkeiten steckt, hatte Ende November für Wirbel gesorgt. Wie nun die Rechtsanwälte Anchor in einer Pressemitteilung erklären, sei am 1. Januar das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter habe das Nördlinger Amtsgericht den Rechtsanwalt Alexander Zarzitzky von Anchor Rechtsanwälte bestellt. Oberste Priorität habe die „unveränderte Sicherung des Geschäftsbetriebs in der Produktion und in den Filialen“. In Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern seien erfolgreiche Maßnahmen getroffen worden, um die Abläufe stabil zu halten.

