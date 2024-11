Metzgerei Schmid aus Wortelstetten steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Seit 1934 gibt es die Metzgerei Schmid, die in der Region für ihre „Zusamtaler Wurst- und Fleischspezialtitäten“ bekannt ist. Nun steckt das Unternehmen aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten in finanziellen Schwierigkeiten. Die Firma hat beim Amtsgericht Nördlingen einen Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt, bestätigt Geschäftsführer Werner Schmid senior auf Anfrage unserer Redaktion. Der 57-Jährige, der mit seinen Kindern Werner Schmid junior und Stefanie Schmid die Geschäfte führt, betont: „Für unsere Kunden und Lieferanten geht der Betrieb ganz normal weiter.“

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Metzgerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Werner Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis