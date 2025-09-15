Icon Menü
Mödingen-Bergheim

Mit "Ich bin fick und fertig" wurde sie bekannt: Narumol David in Bergheim

Das Kult-Paar Narumol und Josef aus der Serie „Bauer sucht Frau“ besucht den Promi-Fotografen Jürgen Kirschner. Bürgermeister Joas kommt auch zur Bungalow-Einweihung.
    Jürgen Kirschner hat das Kult-Paar Narumol David und Josef Unterhuber in seinem neuen Bungalow in Bergheim empfangen. Hier stößt der Promi-Fotograf mit den beiden auf sein neues Zuhause an.
    Jürgen Kirschner hat das Kult-Paar Narumol David und Josef Unterhuber in seinem neuen Bungalow in Bergheim empfangen. Hier stößt der Promi-Fotograf mit den beiden auf sein neues Zuhause an. Foto: Jürgen Kirschner

    Sie sind das Traumpaar der RTL-Kultserie „Bauer sucht Frau“: die herzerfrischende Narumol David und der früher wortkarge Bauer Josef Unterhuber. Mit einem legendären Satz hat es die gebürtige Thailänderin sogar in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch geschafft. „Ich bin fick und fertig“, stellte Narumol David einst in der Fernsehserie fest und entzückte damit die Fangemeinde. Sie kam damit in der Hitliste der kultigen Sprüche in Schlagdistanz zur Fußballtrainer-Ikone Giovanni Trapattoni. Dessen Wutrede endete bekanntlich mit „Ich habe fertig“.

