Mit "Ich bin fick und fertig" wurde sie bekannt: Narumol David in Bergheim

Sie sind das Traumpaar der RTL-Kultserie „Bauer sucht Frau“: die herzerfrischende Narumol David und der früher wortkarge Bauer Josef Unterhuber. Mit einem legendären Satz hat es die gebürtige Thailänderin sogar in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch geschafft. „Ich bin fick und fertig“, stellte Narumol David einst in der Fernsehserie fest und entzückte damit die Fangemeinde. Sie kam damit in der Hitliste der kultigen Sprüche in Schlagdistanz zur Fußballtrainer-Ikone Giovanni Trapattoni. Dessen Wutrede endete bekanntlich mit „Ich habe fertig“.
Mödingen-Bergheim
