Mödingen-Bergheim Mit "Ich bin fick und fertig" wurde sie bekannt: Narumol David in Bergheim

Das Kult-Paar Narumol und Josef aus der Serie „Bauer sucht Frau“ besucht den Promi-Fotografen Jürgen Kirschner. Bürgermeister Joas kommt auch zur Bungalow-Einweihung.