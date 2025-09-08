Icon Menü
Nach Zug-Unfall bei Steinheim: Wie sicher sind unsere Bahnübergänge?

Landkreis Dillingen

Immer wieder kommt es zu Unfällen an Bahnübergängen im Landkreis Dillingen. Zuletzt in Steinheim, dort hätte der Übergang geschlossen werden sollen. Doch es kam anders.
Von Jonathan Mayer
    Nach dem Unfall in Steinheim im August stand der Zug noch eine ganze Weile auf den Gleisen. Der Bahnübergang an der Sudetenstraße hat keine Schranken. Foto: Jonathan Mayer (Archivbild)

    Es war Glück im Unglück: Bei dem Unfall an einem Bahnübergang in Steinheim vor drei Wochen wurden „nur“ zehn Personen leicht verletzt. Ein Zug rammte einen Lastwagen-Anhänger, der sich auf den Gleisen befand. Hätte die Triebwagenführerin nicht so schnell reagiert, wäre es womöglich zur Katastrophe gekommen. Immerhin saßen – und standen – 130 Personen in dem Zug, der bei dem Zusammenstoß entgleiste. Den Übergang, der nur mit Lichtsignalen gesichert ist, wollte die Deutsche Bahn wohl schon vor einigen Jahren dichtmachen. Passiert ist das aber nie. Der Vorfall wirft die Frage auf: Wie sicher sind unsere Bahnübergänge?

