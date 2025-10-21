Brustkrebs mit Anfang 30: Nadine Förg hat erkannt, „wie wertvoll das Leben sein kann“

Der Oktober gilt als Brustkrebsmonat. Er ist der Aufklärung und Vorbeugung der Krankheit gewidmet. Vor einem Jahr ging Nadine Förg aus Höchstädt genau diesem Gedanken nach – und machte ihre eigene Brustkrebsdiagnose auf ihrem Instagramkanal @nadines_leben.2.0 öffentlich. Kurz darauf erreichten sie um die 180 Nachrichten. Eine davon blieb der 33-Jährigen besonders im Kopf: „Alles ist besser als nichts zu sagen.“ Krebs dürfe kein Tabuthema sein, sagt die 33-Jährige. Dafür möchte sie nun mit einer Gruppe zum Austausch für Betroffene im Landkreis Dillingen sorgen.

Nadine Förg aus Höchstädt wartete ein Jahr auf die Diagnose Brustkrebs

Dass es Raum für einen solchen Austausch braucht, weiß Nadine Förg aus eigener Erfahrung. 2023 bemerkt sie das erste Mal einen Knoten in ihrer Brust – doch ihr Arzt nimmt sie nicht ernst, sagt ihr, sie sei „zu jung für Krebs“. Über ein Jahr lebt sie mit dem Tumor, bis sie im Juni 2024 eine Diagnose erhält: Brustkrebs. „Mein komplettes Leben hat sich verändert“, sagt die Höchstädterin.

Im November vergangenes Jahr beendet sie die Chemotherapie. Die ausfallenden Haare seien „erstaunlicherweise okay“ für die 33-Jährige gewesen. Doch im Januar wird ihr die Brust abgenommen und mit Eigengewebe rekonstruiert. Dieser Schritt macht emotional viel mit ihr. „Man nimmt dir einfach ein Stück Weiblichkeit“, sagt Förg. Es sei leicht, die wachsenden Haare und die abgeschlossene Chemo als Zeichen für Genesung zu werten – unsichtbar bleibt, welche Spuren, die Krankheit auf der Seele hinterlässt. Die Diagnose sei herausfordernd, „aber das große schwarze Loch kommt danach.“

Brustkrebs im Landkreis Dillingen Das Krebsregister des Bayerischen Landesamts für Gesundheit verzeichnete 2023 im Landkreis Dillingen 60 neue Brustkrebs-Erkrankungen, darunter ein betroffener Mann. Zum größten Teil trifft die Krankheit Frauen. Der Verein „Lebensheldin“ hat sich daher ausschließlich auf Frauen spezialisiert. Männer finden etwa beim Netzwerk „Männer mit Brustkrebs“ Hilfe.

Beim Verein Lebensheldin lernt Nadine Förg, wie wichtig Austausch unter Betroffenen ist

In dieser schwierigen Phase stößt Förg auf die gemeinnützige Organisation Lebensheldin, die Frauen nach ihrer Diagnose auffangen möchte. Der Fokus liegt der 33-Jährigen zufolge weniger auf der Krankheit und mehr auf dem „Positiven danach“. Eine Freundin schenkt Förg das sogenannte Mutmach-Buch des Vereins. In diesem teilen Frauen ihre Erfahrungen mit Brustkrebs – und geben Kraft, wie die Höchstädterin findet. Im April geht sie auf eine sogenannte Healingreise von Lebensheldin, bei der sich Betroffene und Angehörige vier Tage Zeit für sich nehmen können. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich „in geschütztem Rahmen“ auszutauschen. Ein Wendepunkt für Förg. Während ihr die Tipps von Psychoonkologinnen und Psychoonkologen oft realitätsfern erschienen, fühlt sie sich im Austausch mit anderen Betroffenen endlich verstanden. „Die Gegenüber weiß genau, wovon sie spricht.“

Nadine Förg wünscht sich, dass jede Frau mit der Diagnose Brustkrebs das Mutmach-Buch erhält. Foto: Julia Motschmann

Nach der Reise steht für die 33-Jährige fest: „Ich muss irgendwas Sinnstiftendes machen, etwas zurückgeben.“ Sie entscheidet sich, selbst eine Ausbildung als Mentorin beim Verein zu machen. Diese ist die Grundlage, um eine Sisterhood-Gruppe zu gründen. Das möchte Förg in Dillingen tun und sich einmal im Monat mit Betroffenen zum Austausch treffen. Zum einen wolle sie damit „Raum schaffen für Frauen“. Zum anderen sei es ihr wichtig, Mut zu machen und Frauen ein Vorbild zu sein, „die noch ganz am Anfang ihrer Diagnose stehen“. Auf ihrem eigenen Weg hat die Höchstädterin nämlich so einiges gelernt.

Nadine Förg hat gelernt, ihren Körper so anzunehmen wie er ist

Durch den Brustkrebs habe sie eine „ganz andere Sicht aufs Leben“ bekommen, sagt Förg. Vor ihrer Erkrankung habe sie zu allem „ja“ gesagt und zu wenig auf ihre Grenzen geachtet. Mittlerweile habe sie gelernt, auch einmal „nein“ zu sagen und Pausen zu machen. Dabei schätzt sie „die kleinen Dinge im Alltag“ anders wert. Freude empfinde sie plötzlich viel stärker, sagt die 33-Jährige. Denn sie habe „dem Tod ins Auge geblickt“ und erkannt, „wie wertvoll das Leben sein kann“.

Dankbar sei sie dem Krebs zwar nicht für diese Erkenntnisse, sagt Förg, aber „ich frage mich nicht mehr warum, sondern wozu.“ Nach ihrer Brustabnahme hat besonders das Thema Selbstliebe eine tiefe Bedeutung in ihrem Leben bekommen. Sie habe gelernt, ihren Körper so anzunehmen, wie er ist. Heute sei sie in erster Linie stolz auf das, was er geleistet hat. Gleichzeitig empfindet sie es als wichtig, auch mal weinen zu dürfen, sagt die 33-Jährige. „Man muss nicht immer stark sein, sondern darf auch mal schwach sein.“ Vielmehr halte sie es für eine Art von Stärke, auch diese Gefühle zuzulassen. Dafür möchte sie mit ihren Sisterhood-Treffen im Landkreis Dillingen ebenfalls Raum schaffen. Bis es so weit ist, dauert es aber voraussichtlich noch ein paar Monate. Aktuell ist die Höchstädterin noch auf der Suche nach den richtigen Räumlichkeiten.