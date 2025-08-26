B16 in Höchstädt wird ab 1. September gesperrt

Weil eine Linksabbiegerspur gebaut werden soll, wird die Donauwörther Straße in Höchstädt von Montag, 1. September, bis voraussichtlich Sonntag, 30. November, gesperrt. Die Vollsperrung betrifft zunächst nur die Autos und Lkw, die aus der Richtung Donauwörth kommen. Die Durchfahrt von Dillingen in Richtung Donauwörth ist vorerst durch eine Einbahnstraßenregelung gewährleistet. Zudem entsteht ein neuer Geh- und Radweg.

Vollsperrung auf B16 bei Höchstädt im Herbst 2025

Auf Nachfrage teilt Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt Krumbach mit, dass eine Linksabbiegespur für die Gewerbeflächen gebaut wird, auf denen bereits ein Rossmann-Markt steht. Ebenso soll dort ein Netto-Markt gebaut werden. In dem Zuge der Bauarbeiten entstehe auch ein Geh- und Radweg, der dann vom Bahnhof bis kurz vor den Mühlenkreisel führen soll.

Angekündigt war die gleiche Sperrung bereits im Mai, kam jedoch nicht. Laut Reiser mussten sich zunächst die drei Kostenträger über die Finanzierung einig werden. Die Abbiegespur bezahlt nun der Investor des Supermarkt-Projektes, den Geh- und Radweg übernimmt das Staatliche Bauamt und ein Teilstück des Gehwegs zwischen Ellimahdstraße und Bahnhof, der wegen einer Kanalbaumaßnahme aufgerissen wurde, übernimmt die Stadt. „Im Zuge der Baumaßnahme an der Linksabbiegespur wird auch eine Querungshilfe entstehen“, informiert Reiser vom Staatlichen Bauamt. Er geht davon aus, dass es vorkommen könne, dass der Rossmann-Markt nicht mit dem Auto angefahren werden kann.

Sperrung an der Donauwörther Straße in Höchstädt: So verläuft die Umleitung

Für die Asphaltarbeiten gegen Ende des genannten Zeitraums wird aus der Einbahnstraßenregelung von Dillingen in Richtung Donauwörth eine Vollsperrung. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Donauwörth in Richtung Wertingen kommend über die B16 – Oberglauheimer Straße (St1171) – Anton-Wagner-Straße (St1171) – Lutzinger Straße (DLG41) – B16; aus Richtung Donauwörth in Richtung Dillingen kommend über die B16 – Oberglauheimer Straße (St1171) – Anton-Wagner-Straße (St1171) – St1171 (Lückenschluss) – B16; aus Richtung Sonderheim in Richtung Dillingen kommend über die B16 – Oberglauheimer Straße (St1171) – Anton-Wagner-Straße (St1171) – St1171 (Lückenschluss) – B16 sowie in umgekehrter Reihenfolge. Die Umleitung ist laut Pressemitteilung des Landratsamtes ausgeschildert. (chbru mit AZ)