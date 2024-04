Höchstädt

vor 16 Min.

Rossmann in Höchstädt: Der Eröffnungstermin steht

Die Arbeiten liegen in den letzten Zügen: Demnächst eröffnet Rossmann eine Filiale in Höchstädt

Plus Es ist ein weiteres Einkaufsangebot in der Donaustadt: Der Drogeriemarkt am Mühlenkreisel ist fast fertig. In wenigen Tagen kann dort eingekauft werden. Und wann kommt der Netto?

Von Simone Fritzmeier

Noch sind die Fenster abgeklebt, große Lastwagen fahren hin und her, Bauarbeiter werkeln fleißig. Aber nicht nur das Werbebanner an der Einfahrt kündigt es groß an: "Rossmann – demnächst auch hier". In wenigen Tagen soll der Drogeriemarkt in Höchstädt beim Mühlenkreisel eröffnet werden. Das Gebäude mit dem schwarzen Dach steht, der Boden ist verlegt, die Technik auch – aber: Die Regale müssen noch eingeräumt werden. Das, so erklärt es Bauunternehmer Rudy Kimmerle, ist dann nicht mehr die Aufgabe seiner Firma, dies erledigt Rossmann selbst. "Wir übergeben nächste Woche", sagt Kimmerle und ergänzt: "Wir sind die nächsten zwei, drei Tage komplett fertig. Gerade machen wir noch letzte Asphaltierungsarbeiten."

Was Sohn und Vater Kimmerle sonst noch planen

Seit 2022 hat die R+R Kimmerle GbR Höchstädt die Pläne für den Drogeriemarkt auf dem ehemaligen Däubler-Areal in Höchstädt vorangetrieben. Die circa 20.000 Quadratmeter große Fläche beim Mühlenkreisel in Richtung Donauwörth hat das Vater-Sohn-Gespann der Stadt Höchstädt für 1,5 Millionen Euro abgekauft, sagte Rudolf Kimmerle vor wenigen Wochen gegenüber unserer Redaktion. "Meistbietend", wie er im Interview Ende 2023 ergänzte. Doch bevor es richtig mit dem Bau des Drogeriemarktes losgehen konnte, mussten Erdarbeiten und archäologische Untersuchungen gemacht werden. Aber danach, so auch Sohn Rudy, ging es schnell. So sei man schlussendlich auch mit dem Rossmann-Bau voll im Zeitplan gelegen, über Kosten wolle er aber nicht reden. Auch deshalb: "Der Grundstücksanteil ist recht groß, auch wegen der Parkplätze. Denn irgendwann kommt ja der Netto."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen