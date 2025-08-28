Luftsprünge auf dem neuen Platz für Mountainbiker im Landkreis Dillingen

Es ist ein beeindruckendes Bild: Vier Schanzen, eine Spitzkehrenabfahrt, ein Pumptrack und eine Anfahrtsrampe. All das bietet der neue Trailplatz zwischen Riedsend und Wengen. Geplant und gebaut wurde die Anlage von Mitgliedern der Mountainbike-Abteilung des Sportvereins Villenbach. Die Sprünge und Strecken dürften in dieser Vielfältigkeit wohl einzigartig im Landkreis Dillingen sein. Wir haben nachgefragt, wer dort radeln darf und welche Gruppe sich dort regelmäßig trifft.
Riedsend/Wengen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden