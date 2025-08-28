Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Neuer Mountainbike-Trailplatz in Dillingen: Action, Spaß und Fahrtechnik für alle

Riedsend/Wengen

Luftsprünge auf dem neuen Platz für Mountainbiker im Landkreis Dillingen

Zwischen den Orten Riedsend und Wengen ist ein neuer Trail für Mountainbiker entstanden. Die Strecken dürften einzigartig im Landkreis sein. Wer darf dort fahren?
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Thomas Öhler zeigt bei der Eröffnung des neuen Mountainbike-Traiplatzes waghalsige und akrobatischen Sprünge.
    Thomas Öhler zeigt bei der Eröffnung des neuen Mountainbike-Traiplatzes waghalsige und akrobatischen Sprünge. Foto: Peter Thoma

    Es ist ein beeindruckendes Bild: Vier Schanzen, eine Spitzkehrenabfahrt, ein Pumptrack und eine Anfahrtsrampe. All das bietet der neue Trailplatz zwischen Riedsend und Wengen. Geplant und gebaut wurde die Anlage von Mitgliedern der Mountainbike-Abteilung des Sportvereins Villenbach. Die Sprünge und Strecken dürften in dieser Vielfältigkeit wohl einzigartig im Landkreis Dillingen sein. Wir haben nachgefragt, wer dort radeln darf und welche Gruppe sich dort regelmäßig trifft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden