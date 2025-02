Vereinsheim in Riedsend wird teilweise saniert

Am Vereinsheim in Riedsend wird demnächst wohl eifrig gearbeitet werden. Das Gebäude soll einen neuen Anstrich erhalten. Geplant ist außerdem die Instandsetzung des Sockels, des Pflasters und des Dachs. Da die Gemeinde verantwortlich für das Grundstück ist, baten die Vertreter des Vereinsheims um die Übernahme der Materialkosten. Der Gemeinderat Villenbach beschäftigte sich nun in seiner jüngsten Sitzung mit den entsprechenden Zuschussanträgen.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riedsend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Villenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis