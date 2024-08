Werner Luther erneut zum Kreishandwerksmeister gewählt

Die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben hat bei der Mitgliederversammlung ihrer 15 Innungen den Kreishandwerksmeister und seine Stellvertreter sowie die Vorstandsmitglieder neu gewählt. Werner Luther, Diplom-Ingenieur aus Nördlingen, steht nun zum dritten Mal an der Spitze der Organisation. Seine beiden Stellvertreter sind Elektromeister Joachim Sigg aus Nördlingen, der das Amt bereits innehatte und Diplom-Ingenieur Alexander Gumpp aus Binswangen. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben der Kreishandwerkerschaft, hatte die Mitgliederversammlung vor der Neuwahl eine Satzungsänderung beschlossen, die zwei stellvertretende Kreishandwerksmeister ermöglicht. Das Votum erfolgte einstimmig.

Eine gänzlich neue Zusammensetzung ergab die Wahl des fünfköpfigen Vorstands. Einstimmig wurden Metzgermeister Siegfried Dehm aus Oettingen, Raumausstattermeister Benedikt Hartmann aus Medlingen, Elektromeister Rudolf Kratochvil aus Wertingen, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikmeister Armin Sinning aus Mödingen und Diplomingenieur Wolfram Uhl aus Nördlingen. Zu Rechnungsprüfern wurden Metallbaumeister Johann Schneid und Elektromeister Rolf Röttinger gewählt. Werner Luther bedankte sich bei seinen bisherigen Vorstandskollegen.

Der Kreishandwerksmeister will den Kontakt zu den politischen Vertretern aus Bund, Land und Kommunen ausbauen. „Der Erfolg des Handwerks hängt stark von den politischen Rahmenbedingungen ab – und die kommen uns aktuell nicht entgegen.“ In der Region sei man gut vernetzt, aber die Gesetze würden schließlich in Berlin gemacht, so Luther, der auch die anwachsende Bürokratie kritisierte.

Landrat Müller lobt die gute Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Handwerk

Er lud die Innungsvertreter dazu ein, aktiv an den kommenden Projekten mitzuwirken und sich gemeinsam für die Weiterentwicklung des Handwerks in der Region einzusetzen. „Nur zusammen können wir die Zukunft unseres Handwerks erfolgreich gestalten“, betonte Luther. Zur Versammlung war auch Landrat Markus Müller aus Dillingen gekommen. Müller bedankte sich bei den Handwerksunternehmen und der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben für die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ und nannte die Handwerksbetriebe „einen Garanten für Stabilität“.

„Das Handwerk ist unser Partner, wenn es darum geht, den Landkreis weiterzuentwickeln“, sagte Müller. In vielen Bereichen verfolgten Handwerk und Landkreis die gleichen Ziele, etwa bei der Fachkräftesicherung und bei der Neugründung von Firmen. Ihm sei es wichtig, dass durch den kontinuierlichen Austausch auch ein Verständnis für die Sachzwänge des Landkreises geweckt werde. Im Landkreis Dillingen sind 1770 Handwerksbetriebe mit über 7000 Beschäftigten ansässig.

Nur 30 Prozent der Meisterinnen und Meister wollen sich selbstständig machen

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, leitete die Neuwahl und richtete sich an die anwesenden Handwerker: „Sie leisten durch ihr Engagement als Obermeister oder in der Kreishandwerkerschaft einen hervorragenden Dienst. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Handwerker, wie zum Beispiel im Prüfungswesen, sähe es schlecht aus,“ so Rauch. Er sprach auch die rückläufige Zahl der Unternehmensgründungen an. Laut einer Umfrage der IHK Schwaben unter den rund 600 Meisterinnen und Meistern, die im Oktober 2023 ihren Abschluss gemacht hatten, wollten sich nur 30 Prozent selbstständig machen. „Als Gründe nannten die jungen Kollegen, dass sie keine passenden Finanzierungsmodelle vorfinden würden und die Bürokratie ihnen einfach zu viel sei. Das werte ich als Alarmzeichen! Daran muss die Politik arbeiten“, appellierte Rauch.

Solides Wirtschaften attestierte Geschäftsführer Christoph Schweyer, den Verantwortlichen, als er die Jahresrechnung 2023 erläuterte. Diese Aussage wurde auch von den Rechnungsprüfern bestätigt. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. „Dieses gewissenhafte Vorgehen werden wir in der Zukunft weiterverfolgen,“ sagte Schweyer bei der Präsentation des Haushaltsplanes 2024. Ziel sei es, die Aufgaben der Kreishandwerkerschaft im Interesse der Mitgliedsbetriebe zu erfüllen. Der Haushaltsplan wurde einstimmig angenommen. (AZ)