Fachkräftemangel in Nordschwaben zieht enorme Probleme nach sich

Kreishandwerksmeister Werner Luther sorgt sich um die Nachwuchskräfte im Handwerk in Nordschwaben und sieht gravierende Versäumnisse der Politik.

Die Ausbildungszahlen in den Handwerksberufen in Nordschwaben bröckeln. Immer weniger Jugendliche starten nach ihrem Schulabschluss in eine Berufsausbildung. In den Bauberufen gehen die neuen Ausbildungsabschlüsse zurück und auch in den Klimaberufen wie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker oder Elektroniker geht die Tendenz nach unten. Auf Wirtschaft, Gesellschaft und Verbraucher kommen dadurch massive Probleme zu, wie Kreishandwerksmeister Werner Luther sagt: „Wir werden große Schwierigkeiten bei den Dienstleistungen des täglichen Bedarfs bekommen. Die Wartezeiten werden länger werden, die Preise werden steigen und handwerkliche Vielfalt und Qualität werden darunter leiden. Hinzu kommt, dass gerade handwerkliche Tätigkeiten nicht komplett automatisiert werden können.“

Auswirkungen hat der Fachkräftemangel auch auf die Erreichung der Klimaziele. Gebäudedämmung, der Umgang mit der Wasserstofftechnologie, der Einbau von Wärmepumpen, neuen Heizungen oder die Wartung von E-Fahrzeugen sind nur einige Bereiche. „Das alles sind individuelle und komplexe Arbeiten, die nur Fachkräfte ausführen können“, so Luther. Die Handwerksunternehmen, die quer durch die Gewerke vom Friseur bis zum Zimmerer Nachwuchskräfte suchen, machen häufig die Erfahrung, dass junge Menschen, die frühzeitig mit dem Handwerk und seinen Berufen in Kontakt kommen, sich durchaus für diese Tätigkeiten begeistern lassen. „Doch das geschieht im häuslichen Umfeld und auch in der Schule zu wenig. Viele Jugendliche sind stark auf ihr Handy und elektronische Medien fokussiert und befürchten, dass sie sich im Handwerk zu arg anstrengen müssen.“ Hinzu komme, dass eine Berufsausbildung immer noch als „zweite Wahl“ angesehen werde.

Fachkräftemangel in Nordschwaben: Studium war lange Zeit höher angesehen

Der Besuch von weiterführenden Schulen und ein anschließendes Studium galt über viele Jahre als optimaler Lebensweg für junge Menschen. Daher wurden Hochschulen und Universitäten mit enormen finanziellen Mitteln ausgestattet, die allgemeinbildenden Schulen, auch die beruflichen Schulen, hatten das Nachsehen. Der heutige Sanierungsbedarf an diesen Einrichtungen kommt deshalb nicht von ungefähr. „Viel schlimmer ist aber, dass die Denke bei Eltern und Jugendlichen in diese Richtung beeinflusst wurde. Anstatt auf beide Bereiche zu setzen – denn es braucht unbedingt beide Bereiche – wurde einseitig die akademische Bildung bevorzugt“ sagt Luther. Grundsätzlich glaube er, dass ein Gegensteuern noch möglich sei: „Das Handwerk muss in den Schulen ankommen und dort auch erlebbar werden. Es braucht Aufklärung. Dies kann nur in einer gemeinsamen Anstrengung von Politik und Gesellschaft gelingen“.

Jugendliche, die aktuell noch keinen Ausbildungsplatz haben oder in eine handwerkliche Ausbildung wechseln möchten, können auch jetzt noch einsteigen. Kreishandwerksmeister Luther hat einige Tipps parat: „Viele Firmen ermöglichen auch jetzt noch kurze Praktika. So kann man Erfahrungen sammeln, spüren und sehen, wie modern das Handwerk heute ist“. Denn technische und digitale Anwendungen erleichtern die Arbeit enorm. „Wer bei diesen Entwicklungen dabei ist, dem stehen viele Wegen offen“, ist sich Luther sicher. (AZ)