Fast ganz Oberliezheim steht wieder auf der Bühne

Im Gegensatz zu den zahlreichen Wirtshaustheatern, die in jährlichem Rhythmus mit eingespielten Theatergruppen das Kulturleben im Landkreis Dillingen bereichern und dabei meist Komödien aus dem Repertoire von bekannten Autoren präsentieren, wird in dem kleinen Bissinger Ortsteil Oberliezheim ein Großteil der rund 190 Einwohner zum großen Bühnenspiel aufgerufen. Wieder ist es Dorfbewohner Leonhard Veh, der seine Gedanken zu Papier gebracht hat und sie als Theaterspiel seinen Mitbürgern präsentiert. In der bevorstehenden Theatersaison geht es um das Thema „Europa“. Die Mitspieler und Mitspielerinnen bringen sich mit Kreativität im Bereich Bühnenbau und Kulissenspiel ein. Premiere ist am kommenden Freitag, 27. September.

Icon Vergrößern Einige Turbulenzen verspricht das Theaterstück, das Leonhard Veh geschrieben hat. Auch junge Oberliezheimer sind bei der Aufführung dabei. Foto: Horst von Weitershausen Icon Schließen Schließen Einige Turbulenzen verspricht das Theaterstück, das Leonhard Veh geschrieben hat. Auch junge Oberliezheimer sind bei der Aufführung dabei. Foto: Horst von Weitershausen

Rund 150 mitwirkende Dorfbewohner werden dieses Jahr wieder Theater auf der großen Bühne im Theaterzelt gestalten, wobei neben zahlreichen Bühneneffekten ein Audi A8, eine Ape, ein VW-Bulli, ein Motorrad, eine Deutsche Dogge, eine Showgruppe, jede Menge Fahrräder und ein eigens gegründeter Theaterchor das Bühnenspiel bereichern.

Auch der berühmteste Sohn des Dorfes Oberliezheim kommt auf die Bühne

Nicht zu vergessen der berühmteste Sohn des Dorfes Johann Georg Stuwer, der 1732 in Oberliezheim geboren wurde und nach seiner Auswanderung bis weit über die schwäbischen Grenzen hinaus als langjähriger und angesehener Feuerwerker am kaiserlichen Hof in Wien sowie leidenschaftlicher Ballonfahrer Berühmtheit erlangte. Und da liegt es natürlich nahe, dass sich Autor Leonhard Veh seiner Kunst bedient und das Theater unter anderem auch nach diesem historischen Vorbild gestaltet. Dabei wird der Oberliezheimer bei der Regie für das Bühnenspiel von einem Profi mit ansprechenden Vorschlägen tatkräftig unterstützt.

Auch Fernsehsender berichten im Vorfeld aus Oberliezheim

Im Vorfeld der Generalproben hatten sich auch Teams der Fernsehsender a.tv und Bayerisches Fernsehen eingefunden, um über das große Theater in zwei Aufzügen in TV-Beiträgen zu berichten. In der Berichterstattung soll noch ein wenig verborgen bleiben, was überhaupt auf der Bühne geschehen wird. Nur so viel: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat in dem Stück ebenso etwas mit Oberliezheim am Hut wie das Büro der Europäischen Union in München. Zuschauer und Zuschauerinnen werden den genannten Feuerwerker und Ballonfahrer sehen.

Was bereits im Vorfeld sicher ist: Die Oberliezheimer werden diese Geschichte mit großer Leidenschaft und darstellerischem Engagement spielen und damit ihr Publikum ebenso begeistern wie vor fünf Jahren. Damals ging es um die 750-jährige Geschichte Oberliezheims. Unsere Zeitung verlieh der Schauspiel-Truppe im Anschluss die Silberdistel.

Icon Vergrößern Ein Ballon kommt in dem Stück ebenfalls zum Einsatz. Foto: Horst von Weitershausen Icon Schließen Schließen Ein Ballon kommt in dem Stück ebenfalls zum Einsatz. Foto: Horst von Weitershausen

Bei diesem großen Theaterspektakel wird im Zelt eine Spendenbox für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, stehen. Die Donau-Zeitung verlost für unsere Leser und Leserinnen insgesamt 20 Eintrittkarten – die ersten fünf mal zwei Karten für die Premierenvorstellung am Freitag, 27. September, 19 Uhr, und fünf mal zwei Karten für die Vorstellung am Donnerstag, 3. Oktober, 19 Uhr.

Die Freikarten werden am Mittwoch, 25. September, zwischen 11 und 11.30 Uhr am Telefon verlost. Angerufen werden kann unter der Nummer 09071/794921. Wer Glück hat, kann sich über Freikarten freuen.