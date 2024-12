Theater Oberliezheim unterstützt Kartei der Not

Glücklich über den Erfolg, aber auch platt nach den Anstrengungen waren die Oberliezheimer Theaterspieler Mitte Oktober nach den Vorstellungen. 150 von 190 Bewohnern des Kesseltal-Dorfs standen bei den Aufführungen des Stücks „Europadorf Oberliezheim“ auf der Bühne im eigens aufgebauten Theaterzelt. Insgesamt etwa 2000 Besucher und Besucherinnen haben die sieben Theateraufführungen gesehen.

Redaktionsleiter Berthold Veh dankt den Oberliezheimern für ihren Einsatz

Nachdem alle Unkosten für die sieben Theatertage aus dem Erlös der verkauften Eintrittskarten bezahlt sind, gab es jetzt auch noch eine 500-Euro-Spende für die Kartei der Not. Der Vorsitzende des Dorfvereins Oberliezheim, Gerd Broersen, und der Autor des Stücks, Leonhard Veh, übergaben die Spende an DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, der den Oberliezheimern und Oberliezheimerinnen herzlich für ihren Einsatz zugunsten des Leserhilfswerks dankte.

Gerd Broersen und Leonhard Veh freuten sich über den „großartigen Erfolg“ des visionären Theaterspiels, bei dem auch ein Ballon über dem Theaterzelt in die Luft stieg. Mit der Spende, so Broersen, könne Menschen in der Region geholfen werden, die unverschuldet in Not geraten sind.