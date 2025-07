Nach Hunde-Attacke in Donaualtheim ermittelt die Dillinger Polizei

Es sind verstörende Bilder aus Donaualtheim, die in sozialen Medien kursieren. Ein Hund jagt auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Dillinger Stadtteil Ochsen. Den Vorfall hat eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf WhatsApp kursiert ein Foto, das einen Ochsen mit blutender Schnauze zeigt.

Unsere Leserin Anneliese Jobst hat die Redaktion auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die Dillingerin hatte in diesen Tagen die Glosse „Danke, liebe Hundebesitzer!“ gelesen. Darin wird Hundehaltern gedankt, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner wegräumen und die Tiere an die Leine nehmen. In Donaualtheim war die Sachlage offensichtlich anders.

Dillinger Polizei: „Der Hundehalter ist noch nicht ermittelt“

Die Polizeiinspektion Dillingen bestätigt auf Anfrage, dass am 5. Juni gegen 19.20 Uhr ein Hund in Donaualtheim Ochsen vor sich hergejagt habe. „Vermutlich war es ein Pitbull“, sagt Sprecher Gunther Hetz unserer Redaktion. Zwei Tiere seien dabei verletzt worden. Sie mussten vom Tierarzt behandelt werden. „Der Hundehalter ist noch nicht ermittelt“, erläutert Hetz. Die Ermittlungen seien am Laufen, die Polizei stehe dabei in Kontakt mit der Stadt Dillingen. Natürlich habe ein Hundehalter die Verpflichtung, auf sein Tier aufzupassen, betont Hetz.

Landwirt Roland Gruber, dem die Ochsen gehören, sagt auf Anfrage, dass es Vermutungen gebe, wem der Hund gehöre. Nachbarn hätten den Vorfall mitbekommen. Die beiden Ochsen, 650 und 400 Kilogramm schwer, seien in Donaualtheim auf der Weide gewesen. Nach der Attacke seien die Tiere blutüberströmt gewesen. „Das wird ein Pitbull gewesen sein“, sagt Gruber.

Tierarzt behandelt die schwer verletzten Ochsen

Der Landwirt sagt, dass der Schaden erheblich sei. Die schwer verletzten Ochsen mussten vom Tierarzt behandelt werden, der ganze Zaun sei kaputt. Und die Ochsen seien immer noch „total verstört“. Um den Halter zu ermitteln, so Gruber, habe man die Hunde-Attacke auf Instagram veröffentlicht.

Leserin Anneliese Jobst hält es ebenfalls für wichtig, den Vorfall aufzuklären. Es könne ja auch ein Kleinkind „das nächste Opfer sein“.