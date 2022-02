Aislingen hat eine neue Hundesteuer

Plus Mehr als zwanzig Jahre galten die selben Gebühren, jetzt hat sich der Gemeinderat Aislingen der Hundesteuer angenommen. Was Hundebesitzer künftig zahlen müssen.

Es sei lange an der Zeit gewesen, die Hundesteuer anzupassen. Das findet zumindest der Aislinger Bürgermeister Jürgen Kopriva. Die Preise, die bisher galten, stammen noch aus dem Jahr 2001 - und damit aus einer Zeit, in der es noch keinen Euro gab. Aktuell zahlt man für den ersten Hund noch 25 Euro und 56 Cent.