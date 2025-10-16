Ortsdurchfahrt in Burgmagerbein ab Freitagmittag wieder frei

In den vergangenen drei Monaten haben das Staatliche Bauamt Krumbach und der Markt Bissingen im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts den südlichen Ortsrand von Burgmagerbein mit einer Querungshilfe umgestaltet. Gleichzeitig wurde die Ortsdurchfahrt im Zuge der Staatsstraße 2221 erneuert. Ab Freitagmittag kann die Ortsdurchfahrt für den Verkehr wieder freigegeben werden. So heißt es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts.

Wohn- und Aufenthaltsqualität in Burgmagerbein soll sich nun verbessern

Die neue Querungshilfe am Ortsrand bindet künftig Burgmagerbein an den im Kesseltal verlaufenden Radweg an. Gleichzeitig verdeutlicht diese den von Bissingen kommenden Autofahrern auch die Ortseingangssituation. „Mit der erneuerten, rund 750 Meter langen Ortsdurchfahrt wird vor allem die Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Anwohner in Burgmagerbein nachhaltig verbessert, und es kann eine verkehrssichere Infrastruktur gewährleistet werden“, so der Wortlaut der Mitteilung. (AZ)

