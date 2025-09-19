Straße zwischen Burgmagerbein und Mönchsdeggingen länger gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Burgmagerbein wird saniert. Das Staatliche Bauamt Krumbach lässt daher den Fahrbahnbelag erneuern. Hierfür wird die bestehende Straßensperrung der St2221 zwischen Bissingen und Mönchsdeggingen bis Mitte Oktober 2025 verlängert. Das teilte das Bauamt am Freitag mit. Zuvor war man von einem Ende der Bauarbeiten Mitte September ausgegangen.

Die Firma Holl wird die rund 700 Meter lange Ortsdurchfahrt eneuern. Der schadhafte Fahrbahnbelag der Staatsstraße werde auf einer Fläche von etwa 4450 Quadratmetern abgefräst und anschließend eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Umleitung verläuft über Diemantstein, Hochdorf und Hohenaltheim

Für die Bauarbeiten bleibt die Ortsdurchfahrt Burgmagerbein für den Durchgangsverkehr weiterhin gesperrt. Dadurch könne die Erneuerung in einem möglichst kurzen Zeitraum abgewickelt und die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich gehalten werden, so das Bauamt.

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolge wie bisher in beiden Fahrtrichtungen ab Bissingen über Diemantstein, Hochdorf, Hohenaltheim und Mönchsdeggingen. Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober 2025 abgeschlossen sein. Für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Burgmagerbein investiert der Freistaat Bayern rund 150.000 Euro. (AZ)