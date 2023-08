Ausbau der B16 bei Peterswörth: Landwirte fühlen sich benachteiligt

Plus Die Bauarbeiten zwischen der Anschlussstelle bei Peterswörth bis zu den Fetzerseen beginnen 2024/25. Es ist das zweite von elf Bauprojekten in der Region.

Die Bundesstraße 16 bei Peterswörth wird dreistreifig. Auf 1,7 Kilometer soll eine weitere Fahrspur entstehen, damit Autofahrende sicherer auf der Strecke überholen können und kürzere Fahrzeiten haben. Im für Laien eher komplizierten Verfahren vor der Baugenehmigung hat die Regierung von Schwaben den Ausbau nun genehmigt. Der leitende Baudirektor Alexander Leis vom Staatlichen Bauamt Krumbach erklärt: "Der Planfeststellungsbeschluss liegt nun öffentlich bis zum 23. August aus. Bis dahin gibt es noch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen und eine Klage einzureichen, was wir natürlich nicht hoffen." Ist der Beschluss rechtskräftig, erhält das Amt die Baugenehmigung.

Ausgebaut wird von der bereits im vergangenen Jahr fertiggestellten Anschlussstelle bei Peterswörth in Fahrtrichtung Günzburg bis zu den Fetzerseen. Die Kosten für den Bauabschnitt liegen bei 5,3 Millionen Euro. Der Ausbau bei Peterswörth ist dabei nur ein Teil des Großprojekts rund um die B16. Der Freistaat und die Bayerische Staatsbauverwaltung planen mit rund 30 Projekten die Bundesstraße zwischen Günzburg und Roding in der Oberpfalz fast durchgängig drei- oder vierstreifig auszubauen. Ein Wort, das im Kontext des Projektes oft fällt: Verkehrssicherheit.