Pilgerweg und Hiroshima: Ingrid und Raimer Fock aus Burghagel reisten durch Japan

Mit dieser Reise wurde für Ingrid und Raimer Fock aus Burghagel ein Traum wahr. Seit 15 Jahren spukte die Idee, einmal nach Japan zu reisen, durch die Köpfe des Ehepaars. Ihr Ziel: der laut Raimer Fock in Europa weitgehend unbekannte Pilgerweg Kumano Kodo. Wie auch der Jakobsweg in Spanien zähle er zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ersteren haben Raimer und Ingrid Fock bereits 2023 bereist. Mit dem Tandem fuhren sie von Burghagel bis nach Santiago de Compostela und zurück. In Japan waren sie zu Fuß unterwegs – für die Focks eine „ganz neue Erfahrung“.

„Mitten in der Wildnis“: Burghageler auf Japans Pilgerweg Kumano Kodo

Der Kumano Kodo verläuft auf der japanischen Halbinsel Kii. Diese durchquert man von Westen nach Osten, berichtet Raimer Fock. Der Pilgerweg sei nicht so lang wie der Jakobsweg. Etwa 88 Kilometer habe man zu gehen, was in sieben bis acht Tagen gut zu schaffen sei. Doch es gebe fast nur „Naturwege“. Über steile Stufen gehe es bis zu 700 Meter hinauf – und am nächsten Tag direkt wieder runter. Die vielen Auf- und Abstiege und das Terrain machten die Tour „recht anspruchsvoll“ und erforderten eine „gute Vorbereitung“, so Fock.

„Auf manchen Etappen streift man durch dicht bewaldete Bergpfade, die dir das Gefühl geben, mitten in der Wildnis zu sein.“ Auf anderen Wegabschnitten wandere man wiederum teilweise durch Bäche und über glitschigen Untergrund. Dabei komme man an abgelegenen Dörfern und Shinto-Schreinen vorbei. Das sind Verehrungsstätten der mündlich überlieferten Religion Shintoismus. Im Gegensatz zum Jakobsweg sei man auf dem Kumano Kodo oft ganz allein unterwegs. Umso mehr müsse man aufpassen, sich bei den oft sehr rutschigen Naturstufen nicht zu verletzen.

Auf den teils rutschigen Wegen des Kumano Kodo war Vorsicht geboten. Foto: Fock

Burghageler Ehepaar vollendet zweite Pilgerreise in Japan

Den Pfad ohne ihr reiseerprobtes Tandem zu gehen, war Neuland für Ingrid und Raimer Fock. Für die mehrtägige Wanderung hätten sie ihr Gepäck nicht wie gewohnt in Packtaschen unterbringen können, sondern es auf dem Rücken tragen müssen. Das habe bei ihnen für neuen Respekt gegenüber den Menschen, die diese Art des „Fuß-Pilgerns“ ausübten, gesorgt.

Übernachtet haben sie auf ihrer Reise in für Japan typischen Unterkünften, den Ryokan. Die Räume dort sind traditionell eingerichtet. Man schlafe etwa auf Tatami Matten aus Reisstroh. Betten oder Stühle wie in Deutschland gebe es laut Raimer Fock nicht. Das Abendessen werde meist kniend an einem kleinen, niedrigen Tisch verspeist. „Das war dann für die Fuß-Gelenke, die den ganzen Tag zig Steintreppen auf dem Kumano Kodo hinter sich hatten, der ‚letzte Rest‘ und für uns Europäer echt nicht einfach.“

Am Ende hat sich aber jede Herausforderung gelohnt. „Ganz stolz“ haben Ingrid und Raimer Fock am Kumano-Hongu-Taisha-Schrein ihre Abzeichnung entgegengenommen, wie sie berichten: eine goldene Jakobsmuschel, welche die dreibeinige Krähe als Symbol für den Kumano Kodo und die Muschel als Zeichen für den europäischen Jakobswegs vereint. Nun dürfen die beiden den Titel „Dual Pilgers“ tragen.

Burghageler in Japan: Vom Pilgerweg Kumano Kodo nach Hiroshima

Nach dem Kumano Kodo hatten die Focks aber noch nicht genug von Japan. Ihre Reise führte sie weiter nach Hiroshima. „Nach dem einsamen Pilgerweg war diese Stadt unglaublich“, findet Raimer Fock. Es wehe überall „ein Hauch Geschichte“ durch die Metropole. Man sehe nur Häuser, die nach 1945 gebaut wurden – also nachdem die Stadt im Zweiten Weltkrieg von einer amerikanischen Atombombe weitestgehend zerstört wurde.

Im Friedenspark besuchten sie eine Gedenkstätte, welche die Ereignisse vor 80 Jahren zeigt. Obwohl sich laut Fock etwa 200 Menschen im Raum befanden, „konnte man buchstäblich eine Stecknadel fallen hören, so hat die Ausstellung die Menschen mitgenommen“. Es sei eine „stark ausgeprägte Eigenschaft“ der Menschen in Japan, „ein Schicksal anzunehmen und sich der daraus folgenden Herausforderung zu stellen“, reflektiert Raimer Fock.

Der sogenannte Atombombendom ist heute noch in Hiroshima zu finden. Foto: Fock

Außerdem hebt er die „angenehm zurückhaltende und höfliche Art“ der Japaner hervor. Sie wirke sich positiv auf „für uns doch teils gehetzten Europäer“ aus. Mehrere Male habe das Ehepaar Einheimische nach dem Weg gefragt und wildfremde Menschen seien – teils mit Aktentasche unter dem Arm – mit ihnen durch die Großstadt gelaufen, um ihnen den Weg zu zeigen. Nach vier Wochen in Japan habe die Focks dann aber doch die Sehnsucht nach Deutschland gepackt, wie Raimer Fock erzählt. „Wer will schon stundenlang bei einer Zugfahrt nur an Häusern vorbeifahren?“ In Japan sei das keine Seltenheit.

