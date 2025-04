Sprechstunde zur Zukunft der Kreiskliniken verpasst? Hier sehen Sie die Diskussion im Video

Die Demo in Wertingen hat es gezeigt. Bei Beschäftigten des Krankenhauses sind die Sorgen groß, dass die Wertinger Klinik durch die neuen Strukturen langfristig auf der Strecke bleiben könnte. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, denn die Neuausrichtung mit der geplanten Schließung der Notaufnahme und der Orthopädie in Wertingen wird, wie im Kreistag erörtert wurde, auch Stellen kosten. Dass Wertingen ein Zentrum für Altersmedizin werden soll, stieß bei den Demonstrierenden in der Zusamstadt auf wenig Begeisterung.

Sprechstunde zur Krankenhaus-Zukunft in der Wertinger Stadthalle

Was deutlich wurde in diesem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung: Es gibt viele offene Fragen und Ängste. Die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung organisierten deshalb eine „Sprechstunde“.

Die Podiumsdiskussion in der Wertinger Stadthalle wurde per Livestream im Internet übertragen. Wenn Sie die Veranstaltung am Abend verpasst haben, können Sie sich hier die Aufzeichnung noch einmal im Video ansehen.

Hier sehen Sie die Podiumsdiskussion zu den Kreiskliniken in der Video-Aufzeichnung

Auf dem Podium standen Landrat Markus Müller, Kreiskliniken-Geschäftsführerin Sonja Greschner, Chefärztin Dr. Martina Brielmaier (Wertingen), Chefarzt Dr. Xaver Kapfer (Dillingen) und die Wertinger Betriebsratsvorsitzende Martina Wölfe Rede und Antwort. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh und die stellvertretende Redaktionsleiterin Simone Fritzmeier moderierten die Diskussion. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier sprach ein Grußwort.