Polizei-Kontrollen in der Region: Mehr als 260 Fahrzeuge geblitzt

Wer in diesen Tagen auf den Straßen der Region mit dem rechten Fuß zu sehr das Gaspedal drückte, ging ein hohes Risiko ein, dafür belangt zu werden. Die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth befand sich mit ihren Geschwindigkeitsmessgeräten tagsüber praktisch im Dauereinsatz. Die Beamten erwischten mehr als 260 Temposünder. Mehrere davon müssen für einen Monat ihren Führerschein abgeben.

Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Polizeistation Wertingen und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord kontrollierten am Donnerstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr den Verkehr Am Kaygraben in Wertingen. Dabei stellten die Beamten unter anderem Verstöße gegen die Anschnallpflicht, die Ladungssicherung sowie die Mitführpflicht von Dokumenten fest. Zudem wurden im Bereich Schwerlastverkehr drei Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz festgestellt, die mit Bußgeldern in einer Höhe von 1375 Euro geahndet wurden

Autofahrerin rast mit 112 km/h auf der Umgehung bei Binswangen

Zeitgleich kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 2033 Höhe Binswangen. Die Beamten registrierten dabei 26 Verstöße fest. Den traurigen Höchstwert von 112 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern stellte die Polizei bei einer Autofahrerin fest. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Den Freitag über kontrollierte die Polizei auf den Staatsstraßen zwischen Gosheim und Wemding im Kreis Donau-Ries (9 bis 14 Uhr) sowie zwischen Ziertheim und Wittislingen im Kreis Dillingen (11 bis 17 Uhr) jeweils in einer Tempo-70-Zone. Wie Inspektionsleiter Florian Pöppl auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, passierten 525 Fahrzeuge die Messstelle bei Gosheim. 47 von ihnen wurden geblitzt. 23 davon lagen im Verwarnungsbereich, 24 erhalten eine Anzeige. Der „Spitzenreiter“ war mit 107 Stundenkilometern unterwegs. Den Top-Wert bei der Kontrolle nahe Ziertheim erreichte ein Fahrzeug mit Heidenheimer Kennzeichen mit 121 km/h. Der Fahrer muss mit 320 Euro Geldbuße, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Raser auf B2 bei Donauwörth bringt es auf 151 Stundenkilometer

Gleiches droht dem Fahrer eines Autos aus Sachsen, das die Gesetzeshüter am Samstag auf der B2 (Schellenberg-Umgehung) bei Donauwörth in Richtung Augsburg bei erlaubten 100 mit 151 „Sachen“ blitzten. Zwischen 9.30 und 15.15 Uhr erfasste das Radargerät mehr als 3500 Fahrzeuge. Von denen waren 105 so schnell, dass die Polizei aktiv wurde. Die Bilanz: 57 Verwarnungen und 48 Anzeigen, von denen zwei auch mit Fahrverboten verbunden sind.

Am Sonntag platzierte die Verkehrspolizei ihren Blitzer von 12 bis 17 Uhr an der B25 auf Höhe Reimlingen im Ries. Die Geschwindigkeiten von 1082 Fahrzeugen wurden gemessen. 25 waren etwas zu flott unterwegs und die Fahrer müssen jeweils ein Verwarnungsgeld bezahlen, 26 bekommen eine Anzeige, weil sie deutlich zu schnell waren. Für die Person am Steuer eines Pkw mit DON-Kennzeichen, das es auf 147 km/h brachte (erlaubt: 100), lautet die Rechnung: 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (mit bv)