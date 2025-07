Gundelfingen feiert, auch wenn‘s regnet

Regen und Matsch – das kann feierfreudige Gundelfinger nicht aufhalten. Zum Schnellefest sind am Samstagabend trotz schlechten Wetters viele Gäste gekommen. Mit Regenschirmen und -jacken bewaffnet, lassen sie sich nicht vom Feiern abhalten. Die Stadtkapelle Gundelfingen, die Veranstalterin des Fests, sorgt für musikalische Unterhaltung. Und auch das umfangreiche kulinarische Angebot wird gut angenommen. Egal, ob traditionell schwäbische Küche, Pizza oder Cocktails – an den Ständen und der Bar herrscht Betrieb.

„Die Leute nutzen die Möglichkeiten, sich unterzustellen“, sagt Bernd Pfab, der Vorsitzende der Stadtkapelle Gundelfingen. Ziemlich kurzfristig konnte er drei Zelte organisieren, um den Gästen Regenschutz zu bieten. Auch unter großen Schirmen rücken die Besucherinnen und Besucher des Schnellefests eng zusammen. Unter freiem Himmel will an diesem Abend niemand stehen oder sitzen. Vor allem der Boden sei „stark in Mitleidenschaft gezogen“ worden, sagt Pfab. Durch den Regen ist dieser aufgeweicht und die Gäste müssen versuchen, dem größten Matsch auszuweichen.

Mit der Anzahl an Gästen zeigt sich der Stadtkapellenvorsitzende zufrieden. „Bei so einem Wetter ist man das schnell“, sagt er und lacht. Auch die Standbetreiber hätten gute Rückmeldungen gegeben. „Die Leute, die da sind, essen auch“, informiert Pfab. Dass die Ware bereits eingekauft war, sei ein Grund gewesen, weshalb das Fest trotz schlechter Wettervorhersage durchgezogen werde. „Vielleicht machen sie jetzt weniger Umsatz, aber besser als keinen“, findet Pfab.

Gundelfingens Stadtkapellen-Vorsitzender Bernd Pfab (links) und sein Team an der Bar: Für ein Lächeln reichte es trotz der widrigen Wetterbedingungen.

Beim Schnellefest sind Gäste aus allen Altersklassen vertreten. Familien, Paare, Freundesgruppen – alle finden ihren Platz. Und Feierstimmung herrscht trotz Nässe von oben. Als die Stadtkapelle ein Prosit anstimmt, heben die Gäste ihre Krüge. Anna Heiler trifft auf dem Schnellefest gerne ihre Freunde von früher. Die Gundelfingerin findet es jedes Jahr „nett, vorbeizuschauen“. Ihre Freundin Ronja Richter ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Der Regen hat die beiden nicht abgehalten. „Wir haben kurz überlegt, aber dann dachten wir, vorbeikommen kann man ja mal“, sagen sie.

Auch Sabine Dopfer besucht das Schnellefest jedes Jahr. Trotz des schlechten Wetters sagt sie: „Schön, wie immer!“ Ihre Tochter spielt in der Stadtkapelle. Die will sie unterstützen. „Die haben so viel Arbeit gehabt, da muss man einfach kommen“, sagt Dopfer.