Volles Haus, erste Punkte für den BC Schretzheim

Bei den beiden Damenteams des BC Schretzheim herrscht Freude nach der Heimpremiere der neuen Kegel-Saison. Vor vollem Haus in den Kleeblattstuben sammelte das Zweitliga-Team die ersten Punkte ein. Gegen den SKK Oberlauterbach gab es am Ende ein deutliches 6:2 (13:11/3307:3110). Nach zwei Spieltagen liegt der BCS nun mit 2:2 Punkten (8,5 MP) auf dem fünften Platz.

Schretzheim starke Schlusskeglerinnen

In der Startpaarung gewann Katrin Gulde mit starken 563 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Bei Simone Perzl lief es weniger gut, doch bewies sie Nervenstärke und holte ihren Zähler auf dem letzten Wurf. In der Mitte hielten die Gäste aus Niederbayern dagegen. Christine Grau hatte einen schlechten Tag erwischt und verlor den MP samt 23 Holz. Bei Nicole Weitmann-Griesinger lief es zwar besser, doch auch sie gab gegen die beste Gästespielerin den Punkt ab ab. Die Partie war wieder offen, der Zwischenstand lautete 2:2 bis minus zwölf Holz. Doch die Schlusskeglerinnen Marion Frey mit der Tagesbestleistung von 597 Holz und Christina Bischof brachten ihren BC Schretzheim schon nach wenigen Wurf wieder in Führung. Bischof spielte ebenfalls herausragende 568 Holz.

Ergebnisse: K. Gulde – V. Stübinger 1:0 (3:1/563:545), S. Perzl – F. Rabauer 1:0 (2:2/529:520), C. Grau – M. Söder 0.1 (1:3/503:526), N. Weitmann-Griesinger – M. Wagner 0:1 (1:3/547:563), M. Frey – K. Hofrichter/K. Stiegelmeier 1:0 (3:1/597:460), C. Bischof – M. Jacob 1:0 (3:1/568:496)

Mit einem souveränen 6:0-Erfolg (9,5:6,5/2012:1839) gegen Neuburg starteten die BOL-Damen in diese Saison. Angela Hölzle und Heidi Grauer zeigten erst nach dem Seitenwechsel ihr Potenzial, erspielten aber letztlich einen komfortablen Vorsprung (52 Holz). Die Aushilfen aus der „Ersten“, Sabrina Volodka und Monika Kopp (Tagesbeste, 523), gaben sich keine Blöße.

Ergebnisse: A. Hölzle – M. Wäcker 1:0 (3:1/506:471), H. Grauer – A. Veitinger 1:0 (2,5:1,5/495:478), S. Volodka – C. Höppler 1:0 (2:2/488:476), M. Kopp – B. Faude/M. Jarjour 1:0 (2:2/523:414)