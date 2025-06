Sicher im Straßenverkehr mit E-Bike, Pedelec und Co.

„Wenn sie mit einem Auto zusammenprallen, hat das Auto nur eine Delle im Kotflügel. Sie haben vielleicht einen Oberschenkelbruch.“ Mit diesen Worten begrüßt Manfred Samson, der Moderator der Kreisverkehrswacht Dillingen, die Runde auf dem Sportplatz der Volksschule am Aschberg in Holzheim zu einem E-Bike-Fahrsicherheitstraining. Seine Zuhörerinnen und Zuhörer nicken zustimmend. Die Seniorinnen und Senioren, die an diesem Nachmittag trotz sommerlich heißer Temperaturen zusammengekommen sind, kennen die Gefahren, die beim E-Bike- oder Pedelecfahren entstehen können. Sie wollen an ihrer eigenen Sicherheit arbeiten und üben, wie sie sich am besten in Gefahrensituationen mit dem elektrischen Rad verhalten. Deshalb sind sie heute hier. Unter der Anleitung von Manfred Samson von der Kreisverkehrswacht können sie sich an verschiedenen Parcours und Fahrübungen versuchen und erhalten wertvolle Tipps für den Umgang mit einem E-Bike oder Pedelec im Straßenverkehr.

An schweren E-Bike-Unfällen sind oft Senioren beteiligt

Immer wieder kommt es zu Unfällen, an denen E-Bike- oder Pedelec-Fahrer und Fahrerinnen beteiligt sind. Erst kürzlich meldete die Polizeiinspektion Dillingen wieder Vorfälle in Dillingen und Wertingen, bei denen die Fahrer und Fahrerinnen teils schwer verletzt wurden. Im Jahr 2024 gab es allein im Landkreis Dillingen 42 Verkehrsunfälle mit Pedelecs, aus denen zehn Personen schwer verletzt hervorgingen, informiert Markus Trieb vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. An 20 Unfällen waren Seniorinnen und Senioren beteiligt.

Die Zahlen, die Manfred Samson aus langjähriger Erfahrung nennt, bestätigen diese Angaben aus dem vergangenen Jahr: „An 40 bis 50 Prozent aller E-Bike-Unfälle sind Personen über 65 Jahren beteiligt.“ Diese Unfälle fallen meist auch schwer aus. Knochenbrüche seien keine Seltenheit, sagt Samson. Der Radfahrer sei nach dem Fußgänger nun mal das schwächste Glied im Verkehr. Das Fahrsicherheitstraining in Holzheim wurde von Martina Gerstmeier, der Seniorenbeauftragten der Aschberg-Gemeinde, initiiert. Das Thema habe sich gut angeboten, sagt sie. Verkehrssicherheit sei allen wichtig und E-Bike-Fahren erfordere Übung und Geschick, so Gerstmeier, die an diesem Nachmittag selbst am Kurs teilnimmt.

Bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre Räder steigen dürfen, führt Manfred Samson einen kurzen Sicherheitscheck durch. Er überprüft die Bremsen aller Pedelecs. Man solle nicht einfach aufs Rad steigen und losfahren, erklärt der Moderator der Kreisverkehrswacht. Die Bremsprüfung könne im Ernstfall einen Sturz verhindern. Ob alle Helme richtig sitzen, überprüft Samson ebenfalls. „Ohne Helm fährt mir hier keiner“, betont er. Beim Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss dieser fester gestellt werden. Rutscht der Helm beim Sturz von der Stirn, bringe er gar nichts, sagt Samson.

Zuerst werden auf dem Sportplatz Runden gefahren. Die Seniorinnen und Senioren beginnen alle in einer Reihe, dann in Paaren nebeneinander. Als die Gruppen dann auf drei und vier Personen erweitert werden, wird das Fahren nebeneinander deutlich schwieriger. Vor allem in den Kurven kommen sich die Räder in die Quere. Der Sinn des Sicherheitstrainings sei es nicht, den Leuten das Radfahren beizubringen, erklärt Samson. Man wolle „alte Dinge wachrufen“ und helfen, sich auf dem E-Bike oder Pedelec sicherer zu fühlen und sich besser einschätzen zu können. Das Hauptproblem sei nämlich, dass E-Bike-Fahrer im Straßenverkehr oft unterschätzt werden, sich selbst aber überschätzen, sagt Samson. Dem wolle man mit kontrolliertem Üben entgegenwirken.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten unter anderem ein Slalom absolvieren. Foto: Lioba Reiter

Der Parcours, den die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer meistern müssen, simuliert verschiedene Situationen im Straßenverkehr. Ein Slalom soll schnelles Ausweichen und Links- und Rechtsfahren trainieren. Außerdem hat Samson zwei parallele Stangen aufgebaut, die eine verengte Fahrbahn darstellen sollen. Bremsübungen sind natürlich ebenfalls teil des Parcours. Um das Gleichgewicht zu trainieren, müssen sich die Radler während der Fahrt Bälle und Tücher übergeben. All diese Übungen sollen auf den Straßenverkehr und eine mögliche Unfallsituation vorbereiten, erklärt Manfred Samson.

Eine Teilnehmerin ist bereits knapp 30.000 Kilometer mit ihrem Pedelec gefahren

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fahrsicherheitstrainings sind mit ihren Pedelecs bereits geübt. Beachtliche 29.000 Kilometer zeigt der Tacho am Fahrrad von Gisela Kling. Sie fahre fast alles mit ihrem E-Bike, erklärt die 83-Jährige. Einkäufe in Holzheim und auch in Dillingen erledige sie meist ohne Auto. „Eigentlich fühle ich mich auf dem Rad nicht unsicher“, sagt Kling. Aufgrund ihres Alters nehme sie trotzdem am Training teil.

Auch Martin Mayr gibt unserer Redaktion eine Rückmeldung zum Fahrsicherheitstraining. Ein solches habe er zuvor noch nie gemacht, erzählt er. „Es schadet nicht, wenn man einmal weiß, was man falsch und richtig macht“, so Mayr. Wilhelm Pessendorfer geht es ähnlich. „Ich bin nicht unsicher auf meinem E-Bike, aber mehr Sicherheit schadet nie“, sagt der 80-Jährige. Seit drei Jahren ist er mit dem Pedelec unterwegs und er wolle auf jeden Fall noch mehr fahren. „Fit halten ist meine Motivation“, erklärt er.