Siebte Lauinger Klaviertage: Gedenken an Anton Grotz mit spektakulär Horn-Trios

Sechsmal hat der örtliche Kulturmarkt bisher gemeinsam mit der Stadt und dem Albertus-GymnasiumLauingen die Klaviertage abgehalten. Immer dabei: der Gründungs-, Verein- und Ehrenvorsitzende Anton Grotz. Beim diesjährigen siebten Mal fehlt der umtriebige Mitorganisator. Sein Tod hat auch bei Birgit und Klaus Nerdinger sowie Katharina Hauf große Bestürzung ausgelöst. Deshalb widmeten sie den Kammermusikabend dem Andenken ihres großen Förderers.

Siebte Lauinger Klaviertage: Solohornistin Hauf beeindruckt

Es ist eine gute Fügung, dass die Musizierenden das Trio für Klavier, Violine und Waldhorn op. 40 in Es-Dur von Johannes Brahms ausgesucht haben. Der Komponist hat das Werk nach dem Tod seiner Mutter 1865 geschrieben. Besonders das schwermütige Adagio mesto gilt als Trauergesang. Wie die stellvertretende Solohornistin der Augsburger Philharmoniker im Stadttheater Augsburg, Katharina Hauf, die Klangwelt von Johannes Brahms erschloss, war bemerkenswert. Die warme Klangfarbe des Horns entsprach der Ausdrucksintention von Trauer und Schmerz.

Bis zum Schluss herrschte der poetische Ton des Instruments vor. Auch wenn im zweiten Satz und im Finale jeweils Volksweisen erklingen, so kommt hier der Schmerz um das Vergängliche zum Tragen. Aufgeweckte Jagdhorn-Motivik und melancholische Klage wusste Hauf gleichermaßen gültig zu interpretieren. Sie hielt in dem halbstündigen Trio die Spannung aussagekräftig hoch und ließ an Tonreinheit und rhythmischer Präzision nichts zu wünschen übrig.

Siebte Lauinger Klaviertage: Birgit und Klaus Nerdinger im Einklang

Robert Schumanns Erkenntnis, dass Brahms „aus dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und laut jubelnden Stimmen machte“, setzte Birgit Nerdinger in die Tat um. Sie entfaltete den weitgriffigen, akkordgesättigten Klaviersatz mit bewundernswerter Sicherheit. Dabei tauchte sie melodienklar und rhythmisch prägnant in den gewaltigen Kosmos ein und führte mit souveräner Bestimmtheit ihre Mitmusizierenden.

Klaus Nerdinger meisterte den Violinpart auf kongeniale Weise. Seine Rolle als tonangebender Partner oder in zurücktretender Position hatten Gewicht und tragende Größe. Das Zusammenspiel im Trio war voller Übereinstimmung, geprägt von gegenseitigem Hinhorchen und überlegenem technischem Vermögen.

Siebte Lauinger Klaviertage: Horn-Trio interpretiert Erc Ewazen

Das zweite Horn-Trio stand ganz im Zeichen der Nachfolge Johannes Brahms. Es stammt von dem 71-jährigen amerikanischen Komponisten Erc Ewazen. Sein Werk trägt den romantischen Geist von Brahms weiter, präsentiert ihn in einem modernen Gewand, ohne die Tonalität zu verleugnen. – Beeindruckend, wie auch bei Ewazen die besondere Trio-Form seine große Gültigkeit bekommt. Auch hier sind es die Protagonisten, die über sich hinauswachsen. Dank der inspirierenden Partnerschaft Birgit Nerdingers am Blüthner-Flügel, der funkelnden Technik ihres Bruders Klaus Nerdinger an der Violine und dem musikalischen Empfinden der Hornistin Katharina Hauf entstand eine reife Interpretation mit singulärer Ausdruckskunst. Riesiger Beifall für ungewöhnliches Musizieren.

Erfreulich, dass die Zukunft der Lauinger Klaviertage gesichert ist. Das bestätigte die neue Vorsitzende des Kulturmarktes Ulrike Egger in der Begrüßung der Gäste im übervollen Festsaal des Rathauses. Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser betonte die Bereitschaft der Stadt Lauingen. Das Albertus-Gymnasium, vertreten durch Schulleiter Joachim Weishaupt und seine Stellvertreterin Monika Nürnberger, möchte weiterhin das Gastrecht gewähren.