Sommerliche Livemusik und Genuss in Wertingen: Roadjacks begeistern Besucher

Wertingen

Sommergefühle in Wertingen: Chillen mit Livemusik und Getränken

Die Gruppe Roadjacks spielt am Samstagabend auf dem Marktplatz in Wertingen. Die Gäste genießen den Sommerabend.
Von Konrad Friedrich
    Die Gruppe Roadjacks spielte am Samstagabend in der neuen Mitte in Wertingen. Foto: Konrad Friedrich
    Die Gruppe Roadjacks spielte am Samstagabend in der neuen Mitte in Wertingen. Foto: Konrad Friedrich 

    Chillen im Städtle war am Samstagabend am neuen Marktplatzmittelpunkt in Wertingen angesagt. Rund 300 Besucher und Besucherinnen aus der näheren und weiteren Umgebung feierten bei Getränken – mit und ohne Alkohol. Fingerfood, angeboten von Hassan Hassan, war ebenfalls sehr gefragt. Am Samstagabend ging es im Herzen der Zusamstadt auch musikalisch zu. Die Gruppe Roadjacks spielte Popmusik ab den 70er Jahren. Die Musiker begeisterten mit Piano und Gitarre sowie zweistimmigen Gesang.

