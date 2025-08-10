Sommergefühle in Wertingen: Chillen mit Livemusik und Getränken

Chillen im Städtle war am Samstagabend am neuen Marktplatzmittelpunkt in Wertingen angesagt. Rund 300 Besucher und Besucherinnen aus der näheren und weiteren Umgebung feierten bei Getränken – mit und ohne Alkohol. Fingerfood, angeboten von Hassan Hassan, war ebenfalls sehr gefragt. Am Samstagabend ging es im Herzen der Zusamstadt auch musikalisch zu. Die Gruppe Roadjacks spielte Popmusik ab den 70er Jahren. Die Musiker begeisterten mit Piano und Gitarre sowie zweistimmigen Gesang.

Konrad Friedrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommergefühl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis