Doula aus Sonderheim: „Ich bin eine Freundin auf Zeit“

Ist es normal, dass ich so viel zugenommen habe? Warum ist mein Bauch abends hart? Wieso bin ich auch traurig und schon jetzt überfordert? Darf ich dieses Salamibrot eigentlich essen? Und warum versteht mich mein Partner manchmal einfach nicht? Das sind nur wenige von vielen Fragen, die Frauen, die schwanger sind, gleichermaßen beschäftigen. Egal, ob beim ersten, zweiten oder dritten Kind. Jede Schwangerschaft ist anders, jede Frau ist anders. Doch wohin mit all diesen und noch mehr Fragen? Es gibt unzählige Lektüren, das Internet hat scheinbar auf alles eine Antwort und selbstverständlich stehen Ärzte, Hebammen, Freunde und Familie zur Seite. Aber nicht immer reicht das. Anders gesagt: Nicht immer fühlen sich Schwangere verstanden. Genau dieses Gefühl von Verständnis in allen Belangen will Lidia Glas den Frauen vermitteln. Ihnen vor allem emotional zur Seite stehen, Wünsche und Bedürfnisse erfüllen – ohne dabei zu hinterfragen oder zu bewerten. Lidia Glas ist eine Doula.

