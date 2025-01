Die Aufholjagd des TV Dillingen hat begonnen

Mit einem fulminanten 8:2-Heimerfolg über den TSV Schwabmünchen II starteten die Tischtennis-Herren des TV Dillingen ins neue Jahr – und ihre Aufholjagd in Richtung Verbandsliga-Klassenerhalt. Das Fehlen ihres Spitzenspielers Mike Behringer machte sich kaum bemerkbar, da nach viermonatiger Pause Uli Foag und auch Benedikt Hirner zur Verfügung standen. Joel Mittel ist nach Abschluss des Studiums ebenfalls für sämtliche Spiele in der Rückrunde eingeplant. Sandro Hofmann komplettierte das Quartett.

Dillingen geht in Führung

Das eingespielte Duo Foag/Hirner war früher bereits ein gefürchtetes Doppel in Schwaben, wenn nicht sogar in Bayern. Sie brachten die TVDler in Führung, während Mittel/Hofmann im Nachgang unterlagen. Dafür legte Mittel mit einer souveränen Einzel-Vorstellung nach, während sich Foag die fehlende Spielpraxis anmerken ließ und trotz kämpferischer und guter Leistung verlor.

Seine Niederlage sollte aber der letzte Punkt für die Gäste gewesen sein. Alle folgenden sechs Partien verliefen, wenn auch teilweise knapp, zugunsten der Dillinger. Somit verließ man bereits im ersten Spiel der Rückrunde die Abstiegsränge und rangiert jetzt auf dem Relegationsplatz. Kapitän Foeg: „Daran wollen und müssen wir jetzt anknüpfen!“ Am besten gleich nächsten Samstag beim Tabellenzweiten TSV Dachau II.

Icon Vergrößern Maximilliane Wallner holte die beiden TVD-Ehrenpunkte bei der Damen-Niederlage gegen Warmisried. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Maximilliane Wallner holte die beiden TVD-Ehrenpunkte bei der Damen-Niederlage gegen Warmisried. Foto: Karl Aumiller

Die TVD-Damen I unterlagen in der Verbandsliga dem TTSC Warmisried daheim mit 2:8. Lediglich Maximilliane Wallner hielt die Dillinger Fahne hoch und gewann zwei Einzel. Für die Herren VI setzte es im Derby beim TV Lauingen II eine 1:9-Schlappe.