FC Gundelfingen: Hickhack um einen Termin

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Das Gundelfinger Spiel beim FC Pipinsried musste wegen des Pokalwettbewerbs vorverlegt werden. Wiedersehen mit Aufstiegstrainer Weng.

Viel Zeit, das 2:2 gegen den VfR Garching aufzuarbeiten, bleibt den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen nicht. „Wir hatten nur das Montagstraining, um kurz darüber zu sprechen. Ansonsten heißt es abhaken, nach vorne schauen“, sagt FCG-Trainer Jasko Suvalic, denn bereits am Dienstagabend (17.15 Uhr) steht das Punktspiel beim FC Pipinsried auf dem Plan.

Oder steht das Auswärtsspiel auf der Kippe? Es gibt Pipinsrieder Stimmen, die von einer kurzfristigen Rückverlegung auf den ursprünglich vorgesehenen, aber für den Cup reservierten 3. Oktober ausgehen, falls dem FCP im bayerischen Pokalviertelfinale ein Drittligist ( 1860 München oder FC Ingolstadt) zugelost wird. Die Auslosung fand am Montagabend (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet) statt. „Es wird nicht mehr verlegt, wir spielen jetzt“, betont Suvalic, schließlich war durchaus ein organisatorischer Aufwand im Vorfeld nötig, damit die FCG-Kicker rechtzeitig vom Arbeitsplatz nach Pipinsried kommen können. Bayernliga-Spielleiter Andreas Mayländer hatte beide Klubs vor zwei Wochen aufgefordert, sich auf einen Termin vor dem 3. Oktober zu einigen.