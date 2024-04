TSV Wertingen: Der nächste Schritt in Richtung Aufstieg

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter Wertingen nimmt in Rain die Favoritenrolle ein.

Fünf Spiele noch, dann könnten Wertingens Fußballer die Bezirksliga-Meisterschaft samt Landesliga-Aufstieg feiern. Einen großen Schritt in diese Richtung wollen die Zusamstädter am Sonntag (15 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des TSV Rain machen. Gegen den Tabellenvierzehnten sind drei Punkte die feste Vorgabe. Helfen könnte Wertingen der Umstand, dass Hauptkonkurrent Stätzling knappe 24 Stunden zuvor die schwere Heimaufgabe gegen die viertplatzierten Neuburger zu lösen hat.

Schon 59 Wertinger Treffer

Kaum gegensätzlicher können die Voraussetzungen vor dem morgigen Duell nicht sein. Die Rainer kämpfen um den Klassenerhalt, die Wertinger um die Meisterschaft. Der TSV Rain II musste in dieser Saison schon 63 Gegentore hinnehmen, so viele wie sonst keine Mannschaft in der Liga. Die Zusamstädter schaffen es bisher auf 59 erzielte Tore, ebenfalls so viele wie kein anderes Team. Dennoch ist für den Spitzenreiter Vorsicht geboten, denn die Formkurve der Gastgeber zeigte zuletzt nach oben. Aus den vergangenen zwei Pflichtspiel konnte der TSV Rain II vier wichtige Punkte holen. Vor allem der 3:0 Heimsieg gegen den VfR Jettingen vor zwei Wochen zeigt, dass es in Rain definitiv kein Selbstläufer ist einen Auswärtssieg einzufahren.

Wertingens Verfolger spielt schon samstags

Vier Punkte beträgt weiterhin der Abstand zum Verfolger FC Stätzling. Da die Stätzlinger bereits am Samstagnachmittag zuhause gegen den starken VfR Neuburg/Donau gefordert sind, wissen die Wertinger zum Anpfiff des Spiels in Rain am Sonntag um 15 Uhr bereits, wie der Konkurrent abgeschnitten hat. TSV-Trainer Daniel Schneider, der selbst eine lange Zeit in Rain erfolgreiche an der Seitenlinie stand, steht außer dem kranken Allrounder Alexander Wiedemann wieder ein vollständiger Kader zur Verfügung. Gute Voraussetzungen also, um in Richtung Aufstieg den nächsten Schritt zu machen.

Das Hinspiel gegen Rain gewann der TSV Wertingen im Oktober auf dem heimischen Judenberg sicher mit 4:1 Toren.

