Handball: Bayern München kommt als Schlusslicht nach Gundelfingen

TV Gundelfingen

So viel ist sicher: Wäre Uli Hoeneß nicht Basketball-, sondern Handball-Fan, dann würden sich die Torewerfer des FC Bayern München am Sonntag (16.30 Uhr) nicht zum Kellerduell der Oberliga Süd in der Kreissporthalle beim TV Gundelfingen einfinden. Sondern wohl auch in dieser Sportart die Bundesliga anführen. Ist Hoeneß aber nicht – womit der TVG durchaus selbstbewusst in das Duell gegen den berühmten „Vereinsnamen“ geht. München rangiert aktuell mit vier Punkten Rückstand hinter Gundelfingen auf dem letzten Tabellenplatz. Trotz der knappen Niederlage in Ottobeuren laufen die Gärtnerstädter mit breiter Brust auf: „Wir sind hoch motiviert“, stellt das Trainergespann Nico Ruchti/Adalbert Konkel unisono fest. Wichtig sei, die Entschlossenheit und Konzentration der jüngsten Spiele aufrecht sowie die Defensive weiter stabil zu halten.“ Ein Erfolgsfaktor sollen die eigenen Fans sein, von denen sich die Heimmannschaft wieder lautstarke Rückendeckung erhofft.

HSG Lauingen-Wittislingen

Nachdem vier der letzten fünf Spiele auswärts stattgefunden haben, steht am Samstag um 20 Uhr in Wittislingen eine Heimpartie auf dem BOL-Programm der HSG-Handballer. Gegner wird dann der TSV Bobingen sein. Mit der jüngsten Serie mit vier Siegen in Folge haben die Gastgeber den Anschluss an das Tabellenvorderfeld hergestellt. Mit einem Sieg soll die Serie anhalten und gleichzeitig der sechstplatzierte Gast auf Distanz gehalten werden. In Bobingen hatte die HSG allerdings noch klar mit 27:35 verloren. Doch die Biller/Steppich/Linder-Truppe hat sich mittlerweile gefunden und ist auch personell wieder besser aufgestellt als in der Hinrunde.

Am Sonntag um 18 Uhr gastiert die BOL-Reserve aus Bäumenheim in Wittislingen bei den HSG-Männern II. Auf dem Papier ist die Partie gegen das punktlose Schlusslicht eine klare Sache für die Gastgeber. Schon das Hinspiel wurde 29:12 gewonnen. Die HSG II steht mit nur drei Minuten auf Rang zwei der Bezirksklasse und will mit einem Erfolg ihre Titelchance weiter verbessern.

Die BOL-Frauen erwarten am Samstag (18 Uhr) in Wittislingen den Tabellennachbarn SG 1871 Augsburg/Gersthofen.

TSV Wertingen

Nach der schmerzhaften Niederlage in Aichach wollen sich Wertingens Bezirksliga-Handballer am Samstag (19.30 Uhr) in eigener Halle gegen den SC Ichenhausen rehabilitieren. Das Hinspiel, das aufgrund einer kurzfristigen Terminverschiebung erst vor drei Wochen stattfand, war eine aufreibende und körperbetonte Angelegenheit. Trotz des Sieges mussten die Wertinger einen hohen Preis zahlen: In einer unnötig hart geführten Partie, in der mehrere Trikots der TSV-Mannschaft zu Schaden kamen, verletzte sich Emu Kreher schwer, nachdem er von einem übermotivierten Gegner zu Boden gerungen worden war. Das Ziel der Wertinger für das Heimspiel ist klar: sich nicht einschüchtern lassen und mit voller Energie dagegenhalten. „Wir müssen ruhig bleiben und unser Spiel durchziehen“, sagt Coach Matthias Reitenauer. Er kann bis auf den Ausfall von Kreher im Kampf um die Aufstiegsplätze personell aus dem Vollen schöpfen.

Die zweite Herrenmannschaft tritt am Sonntag (17 Uhr) zu einem Bezirksklasse-Auswärtsspiel beim TSV Weißenhorn an. Die Wertinger Bezirksliga-Damen müssen sich weiter gedulden. Nachdem ihre Partie in der Vorwoche ausgefallen war, sind sie diesmal spielfrei und dürfen erst am 22. Februar wieder ran, wenn Tabellenführer Friedberg zu vorentscheidendem Duell im Titelkampf beim Zweiten in der Zusamstadt antritt.