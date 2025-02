TV Gundelfingen: Trainerwechsel und dritter Saisonsieg

Ihr dritter Oberliga-Saisonsieg, der 34:27-Heimerfolg gegen den Vierten Haunstetten, gelang den Handballern des TV Gundelfingen ohne ihren bisherigen Trainer: Der Tabellenvorletzte hatte sich unter der Woche von Bernd Dunstheimer getrennt. Bis Saisonende wird das Team nun von den bisherigen Co-Trainern Nico Ruchti und Adi Konkel gecoacht. „Das war ein extrem schwerer Schritt für uns. Jedoch sind wir der Meinung, dass die Mannschaft neue Impulse benötigt“, begründet Kapitän und Abteilungsleiter Tobias Bauer die Entscheidung. Man sei Dunstheimer für seine Tätigkeit in den vergangenen 4,5 Jahren sehr dankbar. Er habe sich weit über seine Trainer-Anstellung hinaus tatkräftig in den Verein eingebracht. Umso schwerer sei daher der nun vollzogene Schritt gefallen.

Gundelfingen steckt Rückstand schnell weg

Am Sonntag erzielte Haunstetten zwar den ersten Treffer, in der Folge dominierte aber der TVG über die gesamte Spielzeit. Mit motivierter Abwehrarbeit und schnellen Angriffen drehte er die Partie zum 4:1. Der Gast ließ sich jedoch nicht vorentscheidend abschütteln. Und so war es über den gesamten ersten Durchgang eine spannende Angelegenheit. Michael Schaarschmidt erzielte mit einem seiner drei verwandelten Siebenmeter den 18:15-Halbzeitstand.

Timo Lohner steuerte fünf Treffer zum Gundelfinger 34:27 gegen Haunstetten bei. Foto: Karl Aumiller (Archiv)

„Wir müssen weiter kompakt stehen und die Einstellung so beibehalten“, gab Nico Ruchti die Marschroute für Hälfte zwei vor. Den besseren Start legten aber erneut die Gäste aus Haunstetten hin und glichen zum 18:18 aus. Marco Krumscheid tankte sich dann energisch durch und markierte den ersten TVG-Treffer im zweiten Durchgang: 19:18. Ab jetzt hatten die Gundelfinger wieder Oberwasser und beherrschte das Geschehen. Marc Lischka, der zur Halbzeit ins Tor kam, wehrte mit guten Paraden mehrere freie Würfe sowie Strafwürfe ab und führte sein Team endgültig auf die Siegerstraße. Christoph Gerstmayr und Timo Lohner waren im Angriff mit flinken Bewegungen maßgeblich für die wichtigen Tore verantwortlich. So bauten die Gärtnerstädter den Vorsprung immer weiter bis zum 34:27-Endstand aus. (MSCH)

Spielfilm: 4:1, 7:7, 10:10, 15:11, 18:15 – 18:18, 23:20, 25:24, 29:25, 34:27 TVG: Brucker, Lischka; Röhm (1 Tor), Schaarschmidt (3/3 Siebenmeter), Gerstmayr (3), Rödter, Wiedemann, Bauer (4), Hößler, Krumscheid (2), Nief (5), Lindenmayr, Frömel (4), Lohner (5), Bihler (7)