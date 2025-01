TV Gundelfingen: Mit Sieg eins ein Zeichen setzen

TV Gundelfingen

Vor einer anspruchsvollen Heimaufgabe stehen die Gundelfinger Oberliga-Handballer am Sonntag (16.30 Uhr), wenn der TSV Haunstetten in der Kreissporthalle zu Gast ist. Nach der klaren 26:36-Niederlage im Hinspiel geht es um Revanche, vor allem aber wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Tabellenvierter Haunstetten präsentiert sich konstant stark. Auch wenn es gegen Spitzenteams wie Simbach und Ismaning Niederlagen gab, reist das Team mit breiter Brust nach Gundelfingen. Für die Gärtnerstädter wird es darauf ankommen, die eigene Fehlerquote deutlich zu reduzieren. In der Defensive ist ein konzentrierter und aggressiver Auftritt gefragt, um Haunstettens Rückraumspieler frühzeitig zu stören. Mit der Unterstützung der heimischen Fans will der TVG ein Zeichen setzen und endlich den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren.

Im Kampf mit Günzburg (18:4 Punkte) um die BOL-Meisterschaft erwarten die TVG-Damen (16:4) um 14.30 Uhr die HSG Lauingen-Wittislingen (13:9) zum Landkreis-Derby. Das Hinspiel in Wittislingen hat Gundelfingen knapp mit 22:21 gewonnen. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach einem deutlichen Sieg der HSG-Männer gegen Außenseiter Bäumenheim sind die Rollen an diesem Samstag (19.30 Uhr) im Gastspiel beim TSV Niederraunau umgekehrt verteilt. Der gastgebende Landesliga-Absteiger galt vor der Saison als Topfavorit für den direkten Wiederaufstieg. Nach der Niederlage bei Spitzenreiter Aichach stehen die Raunauer jedoch mit dem Rücken zur Wand. Wollen sie nächste Saison eine Klasse höher ran, dürfen sie sich in der BOL keinen Ausrutscher mehr erlauben. Die HSG kann befreit aufspielen. Ihr aktueller fünfter Rang ist das Ergebnis aus den jüngsten beiden Erfolgen. Ziel bis Saisonende ist es nun, diese gute Platzierung zu verteidigen. Ein Überraschungscoup in Niederraunau wäre da ein Ausrufezeichen. (CHR)

TSV Wertingen

Zusammen mit Haunstetten III und Göggingen II streiten sich Wertingens Handball-Männer um den Bezirksliga-Titel. Gegen den Tabellenzehnten SV Mering sind deshalb im Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) zwei Punkte fest eingeplant. Nach den beiden Auswärtssiegen vom vergangenen Wochenende nimmt der TSV die Favoritenrolle an und will seine gute Form weiter unter Beweis stellen. Doch Trainer Matthias Reitenauer warnt auch: „Bereits im Hinspiel zeigte Mering eine kämpferische Leistung und hielt die Partie 55 Minuten lang offen, bevor wir uns im Schlussspurt durchsetzen konnten.“ Ein wichtiger Faktor für seine Defensive ist die Rückkehr von Abwehrchef Maximilian Rainer. Besonders bemerkenswert: Zum 33:28-Hinspielsieg in Mering steuerte Rainer acht Treffer bei. Er soll nun erneut eine tragende Rolle übernehmen. Der verletzungsbedingte Ausfall von Emu Kreher hinterlässt zwar eine Lücke, doch das Team ist entschlossen, dieses Manko zu kompensieren – mit lautstarker Unterstützung von den Rängen durch die eigenen Fans.

Die in der Tabelle führenden Bezirksliga-Frauen des TSV müssen sich mit einem weiteren Einsatz gedulden: Nach der Absage der DJK Augsburg-Hochzoll in der Vorwoche, wodurch das Giel-Team kampflos zwei Punkte einfahren konnte, sind sie auch dieses Wochenende spielfrei. (MIGA)